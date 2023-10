"Sie würden mich töten" Tom Brady lehnt wegen seiner Familie erneute Rückkehr zur NFL ab

Supererfolgreich: Tom Brady zog neunmal in den Super Bowl ein und gewann davon siebenmal. (ae/spot)

SpotOn News | 11.10.2023, 08:19 Uhr

Es ist endgültig vorbei mit dem Footballspielen für Tom Brady: Das betonte er jetzt in einem Podcast. Und nannte auch gleich seinen wichtigen Grund dafür. Seine Eltern und seine Kinder würden ihn "umbringen", wenn er erneut zur NFL zurückkehrt.

Football-Star Tom Brady (46) will nicht noch einmal in die NFL zurückkehren. Und das hat wohl vor allem mit seiner Familie zu tun.

"Ich komme nicht aus dem Ruhestand zurück"

Während einer neuen Folge seines SiriusXM-Podcasts "Let's Go! Mit Tom Brady, Larry Fitzgerald und Jim Gray" scherzte der einstige Quarterback, dass seine Familie ihn "umbringen" würde, wenn er ein zweites Mal versuchen würde, zum Football zurückzukehren. Brady und sein Co-Moderator Gray unterhielten sich in der jüngsten Ausgabe mit dem YouTube-Star Mr. Beast (25). Dieser deutete scherzhaft an, dass die Einschaltquoten für die Folge "durchstarten" würden, wenn der Super-Bowl-Champion ein zweites Comeback vortäuschen würde.

Brady lachte darüber und nannte den Vorschlag "klug". Dann beteuerte er aber vehement: "Ich komme nicht aus dem Ruhestand zurück." Selbst einen Spaß darüber könne er sich nicht erlauben. "Meine Eltern würden anrufen, meine Kinder würden anrufen. Sie würden mich töten. Ich würde heute Abend nicht da sein."

Schon einmal wagte er den Rücktritt vom Rücktritt

Im Februar 2022 hatte Brady seinen Abschied vom Profisport verkündet – nur um die Entscheidung einen Monat später wieder rückgängig zu machen. Im Februar 2023 erklärte er dann, seine aktive Karriere endgültig an den Nagel zu hängen. Nun erklärte der ehemalige NFL-Star: "Wie gesagt, dir ist nur eine Nicht-Ruhestandspause erlaubt. Und ich habe sie aufgebraucht."

Tom Brady hat drei Kinder. Mit Supermodel Gisele Bündchen (43) teilt er Sohn Benjamin (13) und Tochter Vivian (10). Das Paar verkündete im Oktober 2022 seine Scheidung nach 13 Jahren Ehe. Aus einer früheren Beziehung mit Schauspielerin Bridget Moynahan (52) stammt Sohn Jack (16).