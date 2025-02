Live im TV Tom Brady nimmt Kevin Hart beim Super Bowl auf den Arm

Tom Brady hat live im TV den Schauspieler Kevin Hart auf den Arm genommen. (dr/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 08:10 Uhr

Beim Super Bowl 2025 konnte sich Tom Brady live im TV einen Seitenhieb gegen Kevin Hart nicht verkneifen. Er veräppelte ihn aufgrund seiner geringen Körpergröße. Der Footballer reagierte damit auf einen früheren Roast des Comedians.

"Kevin Hart ist hier?", fragte der ehemalige Football-Superstar Tom Brady (47) während der Live-Übertragung des Super Bowls 2025 seinen Co-Moderator Kevin Burkhardt (50) beim US-Sender Fox, als die Kameras den Comedian im Publikum zeigten. "Wie finden die Kameras Kevin Hart überhaupt?", legte Brady nach und spielte damit scherzhaft auf die ziemlich geringe Körpergröße des 1,63 Meter großen Komikers an.

Video News

Der ehemalige NFL-Star machte aber schnell klar, dass seine Bemerkung nicht böse gemeint war und er ein Freund des Komikers und Schauspielers sei: "Kevin, ich liebe dich. Du hast im Mai so viele Schüsse auf mich abgefeuert. Jetzt schieße ich zurück", erklärte Brady lachend.

Schuld war der "Greatest Roast of All Time" bei Netflix

Der Footballer bezog sich damit auf den Netflix-Comedy-Roast "Greatest Roast of All Time: Tom Brady" vom Mai 2024. Dort hatte Hart unter anderem über Bradys Scheidung von Model Gisele Bündchen (44) und deren neue Beziehung zu einem Kampfsporttrainer gewitzelt. Unter anderem zog er ihn damit auf, dass er es nicht bemerkt haben soll, dass seine Frau eine Affäre mit ihrem Coach angefangen hätte: "Ich meine, Herrgott noch mal, Tom. Einer der klügsten Quarterbacks, der je ein Spiel gespielt hat. Wie konntest du das nicht kommen sehen? Acht verdammte Karate-Stunden am Tag???"

Brady hatte später erklärt, dass er seine Teilnahme an dem Roast bereute – vor allem wegen der Auswirkungen auf seine Kinder. Hart zeigte Verständnis für diese Haltung. Dem "Bleacher Report" sagte der Comedian im Juli 2024: "Ich kann verstehen, warum er das sagt, gerade in Bezug auf den Schutz seiner Familie."

Burkhardt kommentierte Bradys Witz nur trocken mit: "Tja, das kommt auf den Tag an." Hart selbst hat sich zu dem Seitenhieb bislang nicht geäußert – vermutlich war er zu sehr damit beschäftigt, das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles zu verfolgen.