Stars Tom Brady teilt kryptische Nachricht über Liebe, nachdem Ex Gisele Baby mit Freund bekommen hat

Tom Brady - California - October 20th 2024 - Michael Owens - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2025, 09:00 Uhr

Tom Brady teilte eine kryptische Nachricht über die Liebe, nur einen Tag nachdem bekannt wurde, dass seine Ex-Frau Gisele Bündchen ein Kind mit ihrem Freund bekommen hat.

Der 47-jährige ehemalige NFL-Quarterback trennte sich 2022 von dem brasilianischen Supermodel (44) nach einer 13-jährigen Ehe, aus der die Kinder Benjamin (15) und Vivian (12) hervorgingen. Gisele bekam am 5. Februar ihr drittes Kind, ihr erstes mit Partner Joaquim Valente (37).

Nachdem Berichte aufkamen, dass Brady über die Schwangerschaft seiner Ex überrascht war, postete der Sportler nun auf Instagram nach der Geburt des Neugeborenen die kryptischen Worte: „Ich glaube wirklich, dass das Geheimnis, geliebt zu werden, darin liegt, zu lieben.“ Der Ex-Athlet ergänzte das Zitat mit den Worten: „Und das Geheimnis, interessant zu sein, ist, interessiert zu sein. Und das Geheimnis, Schönheit in dir zu finden, ist, Schönheit in anderen zu finden. Und das Geheimnis, einen Freund zu haben, ist, ein Freund zu sein.“ Tom fügte noch drei rote Herz-Emojis zu seinem Post hinzu mit der Anmerkung, dass er dieses Zitat liebe.

Das Timing dieses Posts ist allerdings suspekt, denn er kam nur einen Tag nachdem bekannt wurde, dass Gisele ihr erstes Kind mit dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim bekommen hatte. Die Beziehung des Paares, die 2021 als berufliche Verbindung begann, war bis Anfang Februar 2024 unter dem Radar geblieben. Neben den zwei Kindern, die er mit Gisele hat, ist Tom auch Vater des 17-jährigen Sohnes Jack, den er mit seiner Ex-Freundin hat, der 53-jährigen Schauspielerin Bridget Moynahan.