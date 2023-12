Pitbull-Mischling Lulu Tom Brady und Gisele Bündchen trauern um Familienhund

"Es war sehr schwer für meine Familie", sagte Gisele Bündchen nach der Scheidung von Tom Brady im "People"-Interview. (juw/spot)

SpotOn News | 24.12.2023, 12:30 Uhr

Gisele Bündchen und ihr Ex-Mann Tom Brady geben auf Instagram den Verlust ihrer Hündin Lulu bekannt. Mit Fotos erinnern sie an ihr adoptiertes Haustier, das ein wichtiger Teil der Familie geworden ist. Lulu stand bereits mit Brady für einen Werbeclip vor der Kamera.

Sie trauern um ihr geliebtes Haustier: Tom Brady (46) und Ex-Frau Gisele Bündchen (43) haben ihren Pitbull-Mischling Lulu verloren. Auf Instagram teilte das ehemalige Paar Erinnerungsfotos ihres Familienhundes. "Unsere kleine Lulu, unser Schutzengel, ist in den Himmel gegangen. Sie wird für immer in unseren Herzen leben. Wir vermissen sie jetzt schon so sehr!", schrieb das Model in ihrem Profil. Dazu teilte sie eine Foto-Galerie, in der sie sowie ihre Kinder Benjamin (14) und Vivian (11) jeweils kuschelnd mit der Hündin zu sehen sind. Dahinter setzte sie den Hashtag "bedingungslose Liebe" und "RIPLua" mit einem Herz-Emoji.

Auch Tom Brady gedenkt auf Instagram

Zahlreiche User kommentierten den Post und drückten ihr Beileid aus. Sogar die Tierschutzorganisation Peta meldete sich darunter zu Wort: "Unser Herz schmerzt aufgrund des Verlusts eurer geliebten Lulu. Wir sprechen dir und der Familie unser tiefstes Beileid aus. Mögen die geschätzten Erinnerungen an Lulu Trost bringen und möge ihr Geist für immer in euren Herzen bleiben."

Video News

Der ehemalige American-Football-Spieler veröffentlichte in seiner Instagram-Story ebenfalls ein Foto der beiden Kinder mit Hündin Lua und fügte darin den Text "Wir lieben dich Lua RIP" mit Herz-Emoji ein. Außerdem teilte der 46-Jährige ein Einzelbild mit seiner Followerschaft in einer Story und schrieb dazu: "Für immer in unseren Herzen".

Wie "People" berichtete, adoptierte das Ex-Ehepaar den Pitbull-Mischling, der ein wichtiger Teil der Familie gewesen ist. In der Vergangenheit teilten sie diverse Fotos von Lulu in den sozialen Medien. 2014 war die Hündin sogar mit Brady in einem Werbevideo für die Marke UGG in Australien zu sehen.

Im Oktober 2022 gaben Gisele Bündchen und Tom Brady nach 13 Jahren Ehe ihre Scheidung bekannt. Die 43- Jährige zog mit den beiden gemeinsamen Kindern Benjamin und Vivian nach Miami. Zu Jack (16), Bradys Sohn aus einer früheren Beziehung, hat sie weiter ein gutes Verhältnis.