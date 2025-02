US-Medien berichten von erneuter Liaison Tom Brady und Irina Shayk: Neuer Liebesversuch?

Sind Irina Shayk und Tom Brady bald offiziell ein Paar? (dr/spot)

SpotOn News | 22.02.2025, 14:43 Uhr

Nach einem kurzen Techtelmechtel im Jahr 2023 finden Football-Legende Tom Brady und Supermodel Irina Shayk offenbar aktuell wieder zueinander. Ein gemeinsamer Urlaub hat wohl den Liebesneustart eingeläutet.

Sie wären eines der glamourösesten Paare der Welt – und offenbar finden sie nun wirklich wieder zueinander: Football-Ikone Tom Brady (47) und Supermodel Irina Shayk (39) sollen aktuell ihre Romanze neu aufleben lassen. Wie das US-Portal "Page Six" aus dem unmittelbaren Umfeld der beiden Stars erfahren haben will, hätten Brady und Shayk wieder damit begonnen, sich zu treffen.

"Tom und Irina daten sich wieder und sind offen dafür zu sehen, wohin die gemeinsame Reise sie führt", wird ein Insider zitiert. Nach weniger als vier Monaten Beziehung hatten sich die beiden im Oktober 2023 zunächst getrennt. Nun bahnt sich offenbar ein Neustart an.

Gemeinsamer Urlaub um Neujahr?

Eine zweite Quelle verriet "Page Six", dass die beiden vor Kurzem sogar bereits gemeinsam einen Urlaub verbracht hätten. So seien sie "um Neujahr herum" gemeinsam verreist. "Sie telefonieren regelmäßig", heißt es zudem. "Keiner von beiden ist derzeit in einer festen Beziehung – warum also nicht zusammen verreisen?"

Die Sprecher von Brady und Shayk reagierten bislang nicht auf entsprechende Presseanfragen. Die beiden Stars wurden erstmals im Mai 2023 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie sich auf der Hochzeit des Kunst-Erben Joe Nahmad mit Model Madison Headrick in Italien kennengelernt hatten.

Prominente Ex-Partner

In den folgenden Monaten wurden Brady und Shayk mehrfach zusammen gesichtet, unter anderem bei einem gemeinsamen Aufenthalt in einem Londoner Luxushotel. Shayk war zuvor vier Jahre lang mit Hollywood-Star Bradley Cooper (50) liiert, mit dem sie Tochter Lea De Seine (7) hat. Brady wurde im Oktober 2022 nach 13 Jahren Ehe von Model Gisele Bündchen (44) geschieden. Mit ihr hat er Sohn Benjamin (15) und Tochter Vivian (12). Aus einer früheren Beziehung mit Schauspielerin Bridget Moynahan (53) stammt sein ältester Sohn Jack (17).