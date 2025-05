Stars Tom Cruise: Beim Klavierspielen kann er sich entspannen

Tom Cruise - Olympic Games Paris 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2025, 16:00 Uhr

Tom Cruise verriet, dass er sich beim Klavierspielen „entspannen“ kann.

Der Schauspieler könne das Instrument zwar nicht wirklich „spielen“, weil er nicht besonders talentiert sei, finde sein Hobby dennoch sehr hilfreich, um abzuschalten.

Cruise erzählte in einem Interview mit dem ‚People‘-Magazin: „Ich würde nicht „spielen“ sagen. Ich haue gerne in die Tasten … ich finde es entspannend.“ Tom sagte, dass er gerne neue Fähigkeiten erlernt und auch versuche, sie alle in seinen Filmen einzusetzen. Der Darsteller nimmt unter anderem Tanzunterricht, um Körperbewegungen und Emotionen besser zu verstehen. Cruise erklärte: „Ich lerne eine Fähigkeit und weiß, dass ich sie irgendwann in einem Film einsetzen werde … [Ich lerne Tanzen], da mich diese Kunstform interessiert. Die Lehrer verstehen, wie man einen Körper bewegt, was die Form bewirkt und welche Emotionen es in anderen hervorrufen kann …“ Der Star bereitet sich aktuell darauf vor, in diesem Monat mit seinem neuesten ‚Mission: Impossible – The Final Reckoning‘-Actionfilm auf die große Leinwand zurückzukehren. Der neueste Teil der ‚Mission: Impossible‘-Filmreihe feiert am 14. Mai bei den Filmfestspielen von Cannes in Frankreich Premiere und läuft außerhalb des Wettbewerbs.