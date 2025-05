Film Tom Cruise gibt Updates zur Fortsetzung von ‚Top Gun: Maverick‘ bekannt

Tom Cruise - July 2023 - Avalon - Mission Impossible Dead Reckoning Part One New York Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2025, 14:00 Uhr

Tom Cruise arbeitet derzeit mit seinem Team an einer möglichen Fortsetzung für ‚Top Gun: Maverick‘.

Der 62-jährige Star soll seine Rolle als Pilot Pete ‚Maverick‘ Mitchell in einem Sequel des Blockbusters aus dem Jahr 2022 erneut verkörpern. Wohin die Reise des fiktiven Charakters gehen soll, wollen Cruise und seine kreativen Mitarbeiter so schnell wie möglich festlegen. Während eines Auftritts in der australischen ‚Today‘-Show gab der Hollywoodstar bekannt: „Ja, wir überlegen und sprechen über viele verschiedene Geschichten und darüber, was wir machen könnten und was überhaupt möglich ist. Ich brauchte 35 Jahre, um ‚Top Gun: Maverick‘ zu entwerfen, wir arbeiten also an all diesen Dingen, wir sprechen über ‚Tage des Donners‘ und ‚Top Gun: Maverick‘.“

Der ‚Mission: Impossible‘-Darsteller stellte klar, dass er aktuell an einigen verschiedenen Projekte arbeite und seine Zeit deshalb erwartungsgemäß knapp sei. Unter anderem sei er in Alejandro Iñárritus erstes englischsprachiges Projekt seit ‚The Revenant‘ involviert und entwickele außerdem einen weiteren ‚Mission: Impossible‘-Teil mit Regisseur Christopher McQuarrie. Cruise verriet: „Es gibt einige Filme, an denen wir aktuell aktiv arbeiten. Ich drehe immer einen Film, bereite einen Film vor und bearbeite einen anderen Film nach.“