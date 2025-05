Stars Tom Cruise: ‚Ich gehe mit meinen Action-Stunts zu weit‘

Tom Cruise - FAMOUS - May - 2025 - London - Mission Impossible The Final Reckoning premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2025, 11:00 Uhr

Der 62-jährige Schauspieler kennt keine Grenzen, wenn es um seine Stuntarbeit geht.

Tom Cruise kennt keine Grenzen, wenn es um seine Action-Stunts geht.

Der 62-jährige Schauspieler wird demnächst erneut in seiner Paraderolle als Ethan Hunt im neuen ‚Mission: Impossible‘-Teil ‚The Final Reckoning‘ zu sehen sein. Dass er selbst die gefährlichsten Szenen grundsätzlich selbst dreht, macht Cruise zu einem Ausnahmeschauspieler in Hollywood. Allerdings, so erzählte der Star jetzt im Interview mit ‚Extra‘, sei ihm durchaus bewusst, dass er teilweise mit seinen Stunteinlagen übertreibe. „Ich gehe immer zu weit, aber das finde ich nicht schlimm. Ich gehe immer zu weit“, gibt er offen zu.

Um die bestmöglichen Szenen zu drehen, riskiert Tom ohne zu zögern regelmäßig seine körperliche Gesundheit. Im Laufe seiner Karriere musste er deshalb schon so einige Verletzungen erleiden. Unter anderem brach er sich im Jahr 2018 während des Drehs zu ‚Mission: Impossible: Fallout‘ einen Knöchel. Über seine ungewöhnlichen Actionszenen sagt der Schauspieler im Interview weiter: „Ich fliege Kunstflieger, ich fliege Jets, ich fliege Helikopter und es brauchte all unsere Möglichkeiten und all unsere Fähigkeiten, um die Kameraeinstellungen zu finden, die diese Geschichte zu erzählen.“