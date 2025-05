Film Hailee Steinfeld von ‚Sinners‘-Filmemacher Ryan Coogler zur Regie inspiriert Hailee Steinfeld wurde durch ihre Erfahrung bei Ryan Cooglers ‚Sinners‘ zur Regie inspiriert. Die 28-jährige Schauspielerin verkörpert Mary in Cooglers historischem Horrorfilm, der im Jahr 1932 im Mississippi-Delta spielt und in dem auch Michael B. Jordan, Miles Caton, Jack O’Connell und Delroy Lindo zu sehen sind. Steinfeld verriet jetzt, dass sie am Set viel von […]