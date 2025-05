Stars Tom Cruise lobt ‚enorm talentierten‘ Michael B. Jordan

Michael B. Jordan attends Warner Bros Pictures - Sinners - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2025, 18:00 Uhr

Tom Cruise würde liebend gern mit Michael B. Jordan zusammenarbeiten.

Der 62-jährige Schauspieler hat zugegeben, ein großer Fan von Michael und seinem kürzlich veröffentlichten Film ‚Sinners‘ zu sein.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ erklärte Tom: „Bin großer Fan von ihm, ein großer Fan von dem, was er und [Regisseur Ryan] Coogler zusammen machen. Toller Film, toller Film. Ich empfehle jedem, sich diesen Film viele, viele Male anzusehen.“ Tom glaubt, dass Michael (38) ein „enorm talentierter“ Schauspieler ist, und er würde gerne eines Tages mit ihm arbeiten. Die Hollywood-Ikone teilte mit: „Er ist enorm talentiert, sehr charismatisch, ein großartiger Schauspieler. Ich freue mich darauf, ich würde gerne einen Film mit ihm machen.“ Und es ist nicht das erste Mal, dass Tom Cruise lobende Worte über den jungen Kollegen findet. „Ich habe es bereits offen gesagt … Als ich ihn vor Jahren zum ersten Mal traf, dachte ich: ‚Mit diesem Typen würde ich gerne Filme machen.'“

Tom verriet kürzlich in den sozialen Medien, dass er ‚Sinners‘ gesehen hat und ein großer Fan des Films ist. Er schrieb auf X: „Herzlichen Glückwunsch Ryan, Michael und an die gesamte Besetzung und Crew. Muss man ihn in einem Kino sehen und bis zum Abspann bleiben!“