Tom Cruise plaudert über „Mission Impossible 7“ in der Pandemie

Tom Cruise plaudert über "Mission Impossible 7" in der Pandemie

10.05.2021 11:11 Uhr

Tom Cruise drehte "Mission Impossible" während der weltweiten Corona-Pandemie.

Die Produktion des Action-Streifens musste ebenso wie die vieler anderer Filme aufgrund der grassierenden Virus-Erkrankung zeitweise stoppen. Cruise wollte jedoch so schnell wie möglich wieder zurück ans Set, da er „verantwortlich für zehntausende Jobs“ sei.

Tom Cruise ist „verantwortlich für zehntausende Jobs“

Im interview mit dem „Empire“-Magazin erklärt der Filmstar über die Arbeitsweise während einer Pandemie: „Ich habe 30 bis 40 Filme produziert. Ich bin verantwortlich für tausende, wenn nicht sogar zehntausende Jobs. All meine Freunde in der Filmbranche, die Leute die in der Vermarktung arbeiten, meine Crew, sie alle sagten nur ‚Was werden wir machen? Ich könnte mein Haus verlieren!’ Also sagte ich zum Studio und ich sagte zur Filmbranche: ‚Wir kommen zurück. Wir werden alle zurück zur Arbeit schicken. Wir werden im Sommer wieder drehen. Und wir werden herausfinden, wie man das ganze sicher machen kann.“

Rund um die Uhr für die Mitarbeiter da

Der inzwischen 58-Jährige Tom Cruise gibt jedoch im Nachhinein zu, dass es eine Menge harter Arbeit war, die Produktion des neuesten „Mission Impossible“-Teils inmitten der Corona-Krise möglich zu machen.

Tom erzählt weiter: „Es war sieben Tage die Woche, rund um die Uhr, einfach eine Menge extremer Emotionen mit den Menschen, bei denen man ihnen helfen musste.“

Die Filmreihe „Mission: Impossible“

Der erste „Mission: Impossible“-Film von Regisseur Brian De Palma mit Tom Cruise und Jon Voight stammt aus dem Jahre 1996, der auf der Fernsehserie „Kobra, übernehmen Sie“ und deren Ableger „In geheimer Mission“ basiert. Es folgten weitere Teile 2000,2006, 2011 und 2015.

Der sechste Film „Mission: Impossible – Fallout“ erschien 2018. „Mission: Impossible 7“ ist für 2022 vorgesehen, der 8. Teil für 2023 geplant. (Bang/KT)