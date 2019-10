Tom Cruise: Seltener öffentlicher Auftritt mit Sohn Connor

Tom Cruise und sein Sohn Connor, den er mit Ex-Frau Nicole Kidman gemeinsam großzog, wurden jetzt bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in London zusammen gesehen.

Am Samstag wurden der 57-jährige Schauspieler und sein Sohn in einem privaten Hubschrauber in der britischen Hauptstadt gesichtet. In dem Heli angekommen, zeigte er dem 24-jährigen Connor einige Grundlagen der Luftfahrt. Der Hollywood-Star musste für seine Rolle in „Mission: Impossible“ selbst einen Helikopter fliegen lernen.

Quelle: instagram.com

Für ihren Papa-Sohn-Ausflug (hier geht’s zu den Fotos) trug Tom ein lockeres Navy-Sweatshirt mit Kapuze und Jeans. Er winkte den Schaulustigen zu, während Connor sich neben ihm im ebenfalls lässigen Look mit einer Sonnenbrille und schwarzem Sweatshirt zeigte.

Am selben Tag veröffentlichte Connor via Story ein Spiegel-Selfie auf Instagram und zeigte sich in einem Anzug und schwarzen Gucci-Slippern. Auffällig: Der junge Mann hat in den letzten Jahren ganz schön an Gewicht zugelegt.

Bella und Connor leben in Scientology-Gemeinde

Connor Cruise wurde von Tom Cruise und Nicole Kidman während ihrer Ehe zusammen mit Tochter Isabella (26) adoptiert. Der Schauspieler hat außerdem noch die 13-jährige Tochter Suri mit Ex Katie Holmes gemeinsam.

Bella und Connor halten ihr Leben weitgehend aus dem Rampenlicht fern. Bella lebt mit ihrem Ehemann Max Parker, den sie 2015 heiratete, in London. Sie hat kürzlich öffentlich von ihrem Engagement für Scientology geschwärmt. (Ihr Vater ist bekannterweise ein hochrangiger Scientologe.)

Währenddessen führt Connor ein eher zurückgezogenes Leben in Clearwater, Florida, in der Nähe des Scientology-Hauptquartiers. Obwohl er früher als DJ gearbeitet hat, verbringt Connor nun einen Großteil seiner Zeit mit Hochseefischen.

„Connor hat ein ziemlich einfaches Leben in Clearwater“, sagte eine Quelle gegenüber „PEOPLE“ im Juli 2018 . „Er lebt in seinem eigenen Haus in einer Scientology-Gemeinschaft. Sein Leben ist Hochseefischen. Er hat viele Freunde und scheint sehr beliebt zu sein.“

Kürzlich teilte der 24-Jährige ein Throwback-Foto auf Instagram, dass ihn und Bella als Kinder zeigt.

Quelle: instagram.com