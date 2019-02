Tom Cruise: Startet er bald als Comedian durch?

Donnerstag, 21. Februar 2019 12:00 Uhr

Val Kilmer findet, dass Tom Cruise ein guter Komödiendarsteller wäre. Der 59-jährige Schauspieler hatte eine Menge Spaß, als er gemeinsam mit dem ‚Mission Impossible‘-Star für die lang erwartete Fortsetzung von ‚Top Gun‘, ‚Maverick‘, vor der Kamera stand.

Laut dem Hollywooddarsteller sei Tom sogar so witzig, dass eine Karriere als Comedy-Star für ihn ein Leichtes sei. Gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘ verriet Val: „Es wird ein großartiger Film, das verspreche ich. Dieses Mal lachten Tom und ich wie High School Schüler. Er ist so witzig. Ich hoffe, er hat die Welt genug gerettet, damit er sich ein Jahrzehnt Zeit nehmen kann, um als Comedian berühmt zu werden, denn das trägt er in sich. Und [Produzent] Jerry Bruckheimer ist genauso wie vor 30 Jahren, als ich ihn kennen lernte. So bescheiden und aufmerksam, er freut sich einfach, am Set zu sein.“

Es geht heiß her

Neben den beiden Stars Kara Wang und Jack Schumacher werden auch noch Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly, Lyliana Wray und Greg Tarzan in ‚Maverick‘ zu sehen sein, ebenso wie Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Miles Teller, Glen Powell, Ed Harris und Jon Hamm.

Der zweite Teil spielt 34 Jahre nach dem ersten und beschäftigt sich vor allem mit moderner Drohnen-Kriegsführung und dem Ende von Luftkämpfen.