Bei Wohltätigkeitsparty in New York Paris und Nicky Hilton: Seltener Auftritt mit ihren Kindern Paris und Nicky Hilton haben eine Charity-Party im Museum of Ice Cream in New York zu einem Familienfest gemacht. Die Schwestern hatten neben ihrer Mutter auch ihre Kinder dabei. In Pastell-Looks verbreiteten sie gute Laune.