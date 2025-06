Stars Tom Felton spielt zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder Rolle von Draco Malfoy

Tom Felton As Draco Malfoy - Harry Potter Deathly Hallows Part 2 - SKY BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2025, 18:00 Uhr

‚Harry Potter‘-Star Tom Felton kehrt in seine Rolle als Draco Malfoy zurück.

Der 37-jährige Schauspieler wurde im Alter von nur 14 Jahren mit der Rolle des Hogwarts-Schülers in der Filmreihe berühmt und wird nun sein Broadway-Debüt in der gleichen Rolle in ‚Harry Potter und das verwunschene Kind‘ im Lyric Theater geben, was ihn zum ersten Mitglied der Filmbesetzung macht, das in der Bühnenshow mitspielt.

Er sagte in einem Statement: „Ein Teil der ‚Harry Potter‘-Filme zu sein, war eine der größten Ehre meines Lebens. Mit dieser Produktion schließt sich für mich ein Kreis, denn wenn ich diesen Herbst mit den Aufführungen in ‚Cursed Child‘ beginne, werde ich auch genau in dem Alter sein, in dem Draco in dem Stück ist. Es ist surreal, wieder in die Rolle zu schlüpfen – und natürlich in seine ikonischen platinblonden Haare – und ich bin begeistert, seine Geschichte zu Ende zu bringen und sie mit der größten Fangemeinde der Welt zu teilen.“

Tom, der vom 11. November 2025 bis zum 22. März 2026 in der Show auftreten wird, gab zu, dass er „sofort geweint“ habe, als er die markante blonde Perücke seiner Figur zum ersten Mal aufsetzte. Er verriet gegenüber ‚Today.com‘: „Es ist sehr, sehr leicht, emotional zu werden. Als sie meine blonde Perücke für die Theateraufführung aufsetzten, habe ich sofort geweint. Es war wie eine Explosion aus der Vergangenheit.“

Die Produktion spielt 19 Jahre nach J.K. Rowlings letztem Roman der Reihe, ‚Harry Potter und die Heiligtümer des Todes‘, und obwohl Tom Draco gut kennt, bestand er darauf, dass die Arbeit an ‚Harry Potter und das verwunschene Kind‘ immer noch „unbekanntes Terrain“ sei, da er die Figur als Erwachsener erkunden wird. Er erklärte: „Das Stück ist eine so eigenständige Geschichte zu den Potter-Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin. Jetzt sind wir keine Kinder mehr. Wir sind eigentlich die Eltern. So sehr es für mich eine alte Rolle ist, so sehr betrete ich auch neues, ungewohntes Terrain. Ich kenne ihn als Kind ziemlich gut. Als Erwachsener kenne ich ihn nicht so gut. Das ist also die spannende Herausforderung, die vor mir liegt.“