Musik Tom Grennan: Er arbeitet an seinem dritten Studioalbum

Tom Grennan - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2023, 14:00 Uhr

Tom Grennan verkündete, dass er bereits an seinem nächsten Album arbeitet.

Der Singer-Songwriter hatte im vergangenen Monat mit seinem dritten Album ‚What Ifs and Maybes‘ die Charts angeführt und will den Nachfolger der Platte im Jahr 2024 herausbringen.

Der Musiker erzählte in einem Interview gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Ich freue mich bereits auf das nächste Album. Ich werde Ende August weggehen und dann im Aufnahmestudio anfangen. Ich denke, wenn man langsamer wird, dann ist es schwierig, es wieder in Gang zu bringen. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich immer noch probiere, es aufzubauen. Ich kämpfe immer noch und versuche immer besser zu werden, also gibt es keine Verlangsamung. Auf dem Etikett stand, „kein Druck“, aber ich bin derjenige, der mir den Zeitdruck selbst auferlegt hat.“ Tom gab aber zu, dass es wichtig sei, ein Gleichgewicht zu finden. Der Künstler fügte hinzu: „Aber ich will auch nicht gesättigt sein. Wenn ich nicht weggehe, dann werde ich nervig werden, und ich möchte die Dinge nicht erzwingen, […], denn darum geht es nicht. Es geht um die Musik.“