Film Tom Hanks: Eltern inspirierten ihn zur Schauspielerei

Tom Hanks with Cecil B. DeMille Award at 77th Golden Globes Jan 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 11:00 Uhr

Tom Hanks wurde durch die Scheidung seiner Eltern dazu inspiriert, Schauspieler zu werden.

Der preisgekrönte Star hat verraten, dass seine schauspielerischen Ambitionen auf seine Kindheitserfahrungen zurückzuführen sind. Der Hollywood-Star sagte im Podcast ‘On Purpose with Jay Shetty‘: „Da meine Eltern geschieden waren, verbrachte ich viel Zeit damit, zwischen dem Wohnort meiner Mutter in dieser Kleinstadt und dem Wohnort meines Vaters in Oakland in der Bay Area hin- und herzureisen. Und diese Stunden in einem Greyhound-Bus, die begannen, als ich sieben oder acht Jahre alt war. Fünf Stunden, in denen ich nur träumte. Fünf Stunden, in denen ich aus dem Fenster schaute. Fünf Stunden, in denen ich Menschen und vorbeifahrende Autos beobachtete. Luft, vorbeifahrende Züge, Farmen und so weiter, Gebäude darin.” Er fügte hinzu: „Ich musste einfach nur still dasitzen und mir vorstellen, was vor sich geht. Das hat mich dazu gebracht, zu erkennen, dass es tatsächlich … ein Streben gibt, das lautet: ‚Lasst uns eine Show abziehen. Lasst uns die Geschichte erzählen.‘ Das war’s dann, und zack, das war’s. Und ich sage Ihnen, es ist heute noch genau dasselbe wie damals.“

Tom (68) hat sich in seinen jüngeren Jahren tatsächlich daran gewöhnt, allein zu sein. Der ‚Forrest Gump‘-Star, der zu den beliebtesten Schauspielern seiner Generation gehört, erinnerte sich: „Weil ich so jung war, als sich meine Eltern trennten, und es so viele andere Faktoren gab, die eine Rolle spielten – Logistik, rechtliche Dinge, Zeit, Entfernung und so weiter – habe ich mich um mich selbst gekümmert und war zufrieden, ich glaube, es war eine Pause für sie. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, mich selbst zu beschäftigen, indem ich allein bin.”