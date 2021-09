Tom Hanks ist „Finch“: Hier ist der erste Trailer!

20.09.2021 16:41 Uhr

„Finch“ ist die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie, bestehend aus einem Menschen, einem Roboter sowie einem Hund. Sie erzählt das bewegende Abenteuer eines Mannes bei seinem Versuch, seinen geliebten Hund auch nach seinem Tod versorgt zu wissen.

Jetzt gibt’s den ersten (zunächst englischsprachigen) Trailer.

Darum gehts in „Finch“

Tom Hanks spielt den Roboteringenieur Finch – einer der wenigen Überlebenden eines katastrophalen Sonnenereignisses, das die Welt in ein Ödland verwandelt hat. Seit einem Jahrzehnt lebt er in einem unterirdischen Bunker und hat sich hier eine eigene Welt geschaffen, die er mit seinem Hund Goodyear teilt. Er erschafft einen Roboter, gespielt von Caleb Landry Jones, der sich um Goodyear kümmern soll, wenn er es selbst nicht mehr kann.

Während sich das Trio auf eine gefährliche Reise in den einsamen amerikanischen Westen begibt, versucht Finch seiner Schöpfung, die sich selbst Jeff nennt, die Freude und das Wunder des Lebens zu vermitteln. Ihr Roadtrip ist mit Herausforderungen und Humor gepflastert, denn es gestaltet sich für Finch ebenso schwierig, Jeff und Goodyear einander näher zu bringen, wie für sich selbst, die Gefahren der neuen Welt zu meistern.

„Finch“ startet am 5. November 2021 weltweit auf Apple TV+

