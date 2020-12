29.12.2020 16:52 Uhr

Tom Hanks: Sein süßer Co-Star hat ihn einfach nicht erkannt!

Hollywood-Legende Tom Hanks wurde von seinem jungen deutschen Co-Star nicht in "Neues aus der Welt" erkannt.

Der 64-jährige Schauspieler stand mit der zwölfjährigen Berlinerin Helena Zengel für den neuen großen Film „News of the World“ vor der Kamera. Während der Drehpausen stellte Tom Hanks seiner Kollegin Fragen zu seiner Filmografie – allerdings musste Helen zugeben, dass sie keine Ahnung von der Karriere des legendäres Hollywoodstars hatte.

„Wer ist Clint Eastwood?“

Auf die Frage ob Helen klar sei, dass sie in einem „Tom-Hanks-Film“ mitspiele, antwortete dieser: „Ich glaube nicht. Ich glaube sie ist zu jung, um irgendeinen meiner Filme gesehen zu haben. Ich habe sie immer mal wieder getestet und sie schüttelte immer ihren Kopf und sagte ‚Das sagt mir nichts.‘ Ich sagte dann sowas wie ‚Als ich mit Clint Eastwood gearbeitet habe…‘ und sie fragte nur ‚Wer ist Clint Eastwood?'“

Darum geht’s

Im Film spielt Hanks den Captain Jefferson Kylie Kidd, einen Witwer und Kriegsveteranen, der gemeinsam mit seiner zehnjährigen Tochter Johanna im amerikanischen Westen wohnt. Als Johanna von Mitgliedern der Kiowa verschleppt und großgezogen wird, beginnt für Kidd ein Kampf um seine Tochter. Für Hanks ist es die erste Darstellung in einem Western-Film, wie er in der ‚Graham Norton Show‘ weiter erzählt: „Ich bin nicht der herumschießende Cowboy, aber ich reite ein Pferd und habe einen Wagen.”

Hier Helen, zum Nachlesen:

Die 20 größten Filme mit Tom Hanks

1988: Big

1989: Scott & Huutsch

1993: Schlaflos in Seattle (Sleepless in Seattle)

1993: Philadelphia

1994: Forrest Gump

1995: Apollo 13

1998: Der Soldat James Ryan

1998: e-m@il für Dich

1999: The Green Mile

2000: Cast Away – Verschollen

2002: Road to Perdition

2002: Catch Me If You Can

2006: The Da Vinci Code – Sakrileg

2009: Illuminati

2012: Cloud Atlas

2013: Captain Phillips

2013: Saving Mr. Banks

2015: Bridge of Spies – Der Unterhändler

2016: Sully

2016: Inferno