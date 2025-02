Stars Tom Hanks und Rita Wilson spenden 1 Million US-Dollar für Waldbrand-Opfer

Tom Hanks and Rita Wilson - Kennedy Center Honors 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2025, 12:00 Uhr

Tom Hanks und Rita Wilson haben 1 Million US-Dollar für die Hilfsmaßnahmen gegen die Waldbrände in Los Angeles gespendet.

Das 26 Millionen Dollar teure Haus des Hollywood-Paares in Pacific Palisades soll die verheerenden Brände überlebt haben, die am 7. Januar in der gehobenen Gegend ausbrachen. Sie mussten jedoch zwischenzeitlich evakuiert werden.

Tom und Rita, beide 68 Jahre alt, sind die aktuellsten Prominenten, die für die Hilfsmaßnahmen gespendet haben. Das Paar teilt die Spende auf mehrere Organisationen auf, darunter den Motion Picture and Television Fund, die Los Angeles Fire Foundation, den SAG-AFTRA Foundation Disaster Relief Fund, das Amerikanische Rote Kreuz und MusiCares.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten sie: „Wie so viele von uns sehen wir den Verlust und die Verwüstung, die durch die Brände in Altadena und Palisades verursacht wurden. Die Herausforderung für die Zukunft dieser Gemeinschaften ist immens. Wir sind den Ersthelfern und Feuerwehrleuten aus aller Welt sehr dankbar, die mit allem, was sie hatten, gekämpft haben, um Häuser und Menschen zu retten. Jetzt müssen wir uns alle auf das konzentrieren, was als nächstes für unsere Stadt, unsere Gemeinden und Nachbarn kommt.“ Zu den weiteren Stars, die gespendet haben, gehören Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Paris Hilton und The Weeknd.