Tom Hardy in „Venom: Let There Be Carnage“ – hier ist der neue Trailer!

Tom Hardy in "Venom: Let There Be Carnage" - hier ist der neue Trailer!

10.05.2021 17:06 Uhr

Er ist einer der bedeutendsten und komplexesten Charaktere aus dem Marvel-Universum. Jetzt kommt Venom als der tödliche Beschützer zurück auf die große Leinwand.

Wieder erneut kongenial verkörpert von dem Oscar-nominierten britischen Superstar Tom Hardy („Venom“, „Mad Max: Fury Road“).

Hochkarätige Besetzung

Die Regie zu der lang ersehnten Fortsetzung des Action-Blockbusters übernahm Andy Serkis („Mogli: Legende des Dschungels“, „Solange ich atme“), an der Seite von Tom Hardy sind Michelle Williams („Venom“, „Manchester by the Sea“) und Naomie Harris („James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“, „Moonlight“) in den Hauptrollen zu sehen.

Als obligatorischer Bösewicht Cletus Kasady/Carnage steht ihnen Woody Harrelson („Zombieland 2: Doppelt hält besser“, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) entgegen.

Kinostart „Venom: Let There Be Carnage“ noch unklar

In weiteren Rollen spielen Reid Scott („Veep: Die Vizepräsidentin“) und Stephen Graham („Greyhound: Schlacht im Atlantik“).

Das Drehbuch zu „Venom: Let There Be Carnage“ schrieb Kelly Marcel („Cruella“, „Venom“) nach einer Story von Tom Hardy und ihr selbst, basierend auf den Comics von Marvel. Wie „Venom“ wurde der Film produziert von Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel und Tom Hardy sowie von Hutch Parker („Logan – The Wolverine“).

Ein deutscher Kinostart wurde noch nicht veröffentlicht.