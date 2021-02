Tom Hardy ist Star des Actionthrillers „Havoc“

20.02.2021 14:27 Uhr

Neue Rolle für Tom Hardy. Der Brite wird Hauptdarsteller im neuen Netflix-Actionthriller "Havoc" von Drehbuchautor und Regisseur Gareth Evans.

Der britische Schauspieler Tom Hardy (43, „The Revenant – Der Rückkehrer“) wurde als Hauptdarsteller im neuen Actionthriller „Havoc“ gecastet. Das Projekt stammt von Drehbuchautor und Regisseur Gareth Evans (41, „The Raid“) und wird exklusiv für Netflix produziert. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt.

Als Cop kämpft er sich durch die kriminelle Unterwelt

Wie die US-Branchenseite „Deadline“ meldet, geht es in dem Film um einen abgehalfterten Cop, der sich nach einem schiefgelaufenen Drogendeal durch die kriminelle Unterwelt kämpfen muss. Dabei soll er den Sohn eines Politikers retten, während er ein dichtes Netz aus Korruption und Verschwörung aufdeckt, das seine ganze Stadt umgarnt.

Der Oscar-nominierte Schauspieler Tom Hardy war zuletzt als Gangster Alphonse Gabriel „Al“ Capone (1899-1947) in „Capone“ (2020) zu sehen. Als nächstes wird er in der Rolle des Eddie Brock in „Venom: Let There Be Carnage“ auftreten. Der Film soll am 24. Juni 2021 in den Kinos starten.

(ili/spot)