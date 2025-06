Film Tom Hiddleston ‚offen‘ für Rolle in einem Musical

Bang Showbiz | 04.06.2025, 18:00 Uhr

Tom Hiddleston ist „immer offen“ dafür, in einem Musical mitzuspielen.

Der 44-jährige Schauspieler hat eine Reihe von Tanzsequenzen in seinem neuesten Film ‚The Life of Chuck‘, in dem er den erwachsenen Charles Krantz spielt. Obwohl es viel Arbeit erforderte, seine Beinarbeit zu verfeinern, gab er zu, dass er schon lange Filme bewundert, die große Musicalnummern enthalten. Er würde sich sogar freuen, wenn man ihn darauf ansprechen würde, selbst in einem mitzuspielen.

„Ich habe noch nie so getanzt und ich hatte noch einige Schritte zu tanzen, einige Meilen vor mir, bevor ich mich geschickt genug fühlte und genug übte, um einige der Techniken und Stile zu zeigen, die Chuck abzieht“, sagte Tom Hiddleston jetzt gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘. Die Arbeit an dem Projekt habe ihn an Musicals erinnert, die er schon immer gern mochte. „Ich habe eine große Zuneigung zu Filmmusicals. Ich habe wirklich viel über sie nachgedacht, als ich das gemacht habe. Ich dachte an ‚Swing Time‘ und ‚Singin‘ in the Rain‘ und ‚Cover Girl‘.“

Tanz in Filmen habe der Star schon immer geliebt und bezeichnet ihn auch als essenziellen Teil des Kinos: „Wenn man an Patrick Swayze und Jennifer Grey in ‚Dirty Dancing‘ oder Jim Carrey und Cameron Diaz in ‚The Mask‘ oder Joseph Gordon-Levitt in ‚500 Days of Summer‘ oder ‚Little Miss Sunshine‘ denkt, dann ist Tanz ein Teil der DNA von Filmen.“

Auf die Frage, ob er selbst in einem Musical mitspielen würde, fügte er hinzu: „Noch klopft noch niemand an die Tür, aber ich bin immer offen.“