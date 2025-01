Regisseur darf sich jetzt "Sir" nennen König Charles ehrt Christopher Nolan und Christian Horner Oscarpreisträger Christopher Nolan darf sich jetzt „Sir“ nennen, seine Ehefrau Emma „Dame“, und Christian Horner wird zum Commander of the Order of the British Empire: König Charles III. hat am Mittwoch mehrere Ehrenorden im Buckingham-Palast verliehen.