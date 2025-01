Stars Tom Holland: Er schwärmt von seiner Beziehung mit Zendaya Tom Hollands Romanze mit Zendaya ist das „Beste, was ihm je passiert ist“. Die Schauspieler sind zusammen, seit sie sich 2017 am Set des Films ,Spider-Man: Homecoming‘ kennengelernt haben. Und Tom hat zugegeben, dass er es genießt, mit seiner Partnerin an denselben Projekten zu arbeiten und auch ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen. Während eines Auftritts […]