Tom Holland glaubt an die große Liebe

20.07.2021 19:50 Uhr

Sind Tom Holland und Zendaya ein Paar? Erst vor kurzem wurden die beiden "Spider-Man"-Stars turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet.

In einem exklusiven Interview mit einer Reporterin sprach Tom Holland nun über Liebe, Glück und Optimismus. Er gehört zu den bekanntesten Action-Stars der jüngsten Zeit.

Von Kollegen zum Liebespaar

Der britische Ausnahme-Schauspieler Tom Holland (25) feierte 2016 sein „Spider Man“-Debüt in „The First Avenger: Civil War“. Seither begeistert Holland regelmäßig in seiner Rolle als Peter Parker ein Millionenpublikum. Dabei immer an seiner Seite: US-Schauspielerin Zendaya, die seit dem Film ‚Spider-Man: Homecoming‘ die Rolle der Mary Jane Watson übernimmt. Aus ihrer beruflichen Chemie scheint nun mehr geworden zu sein. Denn: Tom Holland wurde erst vor wenigen Wochen knutschend mit Zendaya in Los Angeles gesichtet. Eine Sensation – zu der sich beide bislang noch nicht geäußert haben.

Kleinsilbiger Tom Holland

Der 25-Jährige, der aktuell neben „Star Wars“-Star Daisy Ridley in „Chaos Walking“ (kurz nach Kinostart bei Sky und Sky Ticket) zu sehen ist, ließ sich auch im Teleschau-Interview nichts anmerken. Mit einem breiten Grinsen verkündete er danach befragt lediglich: „Ich glaube definitiv an die große Liebe!“ Und er fügte hinzu: „Ich erinnere mich an Zeiten in meinem Leben, in denen ich verliebt war. Dies waren die glücklichsten Zeiten meines Lebens. Daher will ich alles, was mich glücklich macht, um jeden Preis erhalten.“ (Bang)