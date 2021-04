Tom Holland hält „Cherry“ für seinen besten Film

Tom Holland hält "Cherry" für seinen besten Film

03.04.2021 19:27 Uhr

Tom Holland hatte riesige Angst vor seiner Rolle in "Cherry - Das Ende aller Unschuld".

Der 24-jährige Schauspieler mimt in dem Film einen Soldaten, der aufgrund seiner posttraumatischen Belastungsstörung den Drogen verfällt und zum Bankräuber wird. Und obwohl Tom sich nicht sicher war ob er den Part übernehmen kann, war die Verlockung erneut mit den „Avengers: Endgame“-Regisseuren Joe und Anthony Russo zusammen zu arbeiten einfach zu groß.

Tom Holland hatte riesige Angst

Gegenüber dem „OK!“-Magazin verriet Tom Holland: „Ich war auf dem Disney-Gelände und es war mein letzter Arbeitstag für ‚Avengers: Endgame‘, als Joe und Anthony von einem Film sprachen, den sie machen wollten. Ich war sofort dabei. Ich sagte nur ‚Was auch immer ihr Jungs macht. Egal ob es nur zwei Seiten Dialog sind oder ein ganzer Film, ich bin da.‘ Und dann schickten sie mir das Buch auf dem die Geschichte basiert und es haute mich um. Das war etwas ganz anderes für mich. Ich hatte riesige Angst. Ich wollte es allen recht machen und der Story gerecht werden […]. Ich spürte eine Verantwortung, alles richtig zu machen.“

„Er ist mein bester Film“

Heute glaubt Tom, dass „Cherry“ eine seiner besten Arbeiten ist.

Trotzdem weiß er noch nicht, ob er zukünftig ähnliche Parts auswählen wird. „Also, ich bin unglaublich stolz auf diesen Film“, erklärt er im Interview, „Er ist meine beste Arbeit und ich konnte es nicht abwarten, ihn den Leuten zu zeigen. Aber ich weiß nicht, ob ich das alles nochmal machen würde. Es war auf jeden Fall einer der härtesten Jobs, die ich je hatte.“ (Bang)

Tom Holland: Seine bekanntesten Filme

2015: Im Herzen der See

2017: Spider-Man: Homecoming

2017: Edison – Ein Leben voller Licht (The Current War)

2018: Avengers: Infinity War

2019: Avengers: Endgame

2019: Spider-Man: Far From Home