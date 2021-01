07.01.2021 21:23 Uhr

Tom Holland im Sci-Fi-Spektakel „Chaos Walking“: Neue Fotos und Trailer

Mit "Chaos Walking" kommt (hoffentlich) demnächst ein spektakuläres Science-Fiction-Abenteuer in die deutschen Kinos, das eine Geschichte jenseits aller Vorstellungskräfte erzählt.

Basierend auf der gleichnamigen Buchreihe des preisgekrönten Autoren Patrick Ness inszeniert Doug Liman („Die Bourne Identität“, „Edge of Tomorrow“) die zurzeit spannendsten Hollywood-Entdeckungen Daisy Ridley („Star Wars 7-9“) und Tom Holland („Spider-Man“) in den Hauptrollen.

Der großartige Mads Mikkelsen („Doctor Strange“, „Rogue One: A Star Wars Story“), David Oyelowo („Selma“), Ex-Teeniestar Nick Jonas („The Jonas Brothers“) und Cynthia Erivo („Harriet“) komplettieren den prominenten Cast.

Darum geht’s

In einer nahen Zukunft findet Todd Hewitt (Tom Holland) die mysteriöse Viola (Daisy Ridley), die nach einer Bruchlandung auf dem von Menschen kolonisierten Planeten New World gestrandet ist. Nach einem Krieg gegen die Ureinwohner dort starben offenbar alle Frauen.

Doch nicht nur das: Nachdem ein Virus freigesetzt wurde, hören die Menschen dort nun jederzeit auch alle Gedanken von anderen.

In dieser gefährlichen und feindlichen Welt ist Violas Leben von Anfang an in Gefahr. Gemeinsam mit Todd begibt sie sich auf die Flucht vor dem Anführer von Prentisstown (Mads Mikkelsen) und seinen Männern. Dabei kommen die beiden einer unglaublichen, dunklen Wahrheit auf die Spur und müssen schon bald um ihr Leben rennen…

Geplanter Kinostart ist am 4. März.

Das Buch zum Film

Die Trilogie „Chaos Walking“ wurde weltweit in 22 Sprachen übersetzt. Das Taschenbuch zum Film erscheint am 11. Januar 2021 unter dem Titel „Chaos Walking – Der Roman zum Film“ bei cbt. „Chaos Walking – Das Hörbuch zum Film“ erscheint als ungekürzte Lesung mit David Nathan auf 2 mp3-CDs am 22. Januar 2021 bei Der Audio Verlag.