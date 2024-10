Schauspieler gibt Update Tom Holland: „Spider-Man 4“-Drehbuch „muss überarbeitet werden“

Tom Holland schlüpft bald zum vierten Mal ins "Spider-Man"-Kostüm. (hub/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 09:18 Uhr

"Spider-Man"-Fans warten sehnlichst auf den neuen Superheldenfilm mit Tom Holland. Der Schauspieler verrät, wie es um den vierten Teil der Reihe steht.

Hollywoodstar Tom Holland (28) gibt ein Update zum neuen "Spider-Man"-Film. Im "The Rich Roll Podcast" erzählte er, dass er vor einigen Wochen zusammen mit seiner Freundin Zendaya (28), die ebenfalls in den "Spider-Man"-Filmen mitspielt, einen Entwurf des Drehbuchs zum vierten Teil gelesen habe. Er fügte hinzu, dass das Skript "überarbeitet werden muss, aber die Autoren machen einen tollen Job".

Bereits im September hatte es Neuigkeiten zu einem möglichen Regisseur gegeben. Wie "The Hollywood Reporter" berichtete, könnte "Spider-Man 4" von Filmemacher Destin Daniel Cretton (45) inszeniert werden. Eine Aufgabe, die offenbar nicht so einfach ist. Tom Holland erklärte in dem Podcast weiter über den neuen Superheldenfilm: "Eines der Dinge, die man bei Marvel bedenken muss, ist, dass der eigene Film ein kleines Rädchen in einer großen Maschine ist und diese Maschine muss weiterlaufen." Man müsse sicherstellen, dass man sich zum richtigen Zeitpunkt in die Zeitachse einfüge, um das Gesamtbild zu vergrößern. "Das ist eine der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Die Zeit, in der wir das schaffen müssen, ist eine große Herausforderung, aber mit den fantastischen Leuten, die jetzt daran arbeiten, definitiv machbar."

"Wir sind im Wohnzimmer herumgehüpft"

Das Drehbuch, das noch überarbeitet werde, habe er vor drei Wochen mit Zendaya gelesen, so Holland, "und es hat wirklich ein Feuer in mir entfacht". Sie seien manchmal "im Wohnzimmer herumgehüpft und haben gesagt: 'Das ist ein Film, der den Respekt der Fans verdient.'" Es gebe noch ein paar Dinge, die geklärt werden müssen, "bevor wir so richtig loslegen können, aber es ist aufregend".

Neben Auftritten in anderen Marvel-Filmen hat Tom Holland die Figur Peter Parker alias Spider-Man in drei eigenständigen Filmen gespielt: 2017 in "Spider-Man: Homecoming", 2019 in "Spider-Man: Far From Home" und 2021 in "Spider-Man: No Way Home". Zendaya war in den Filmen als MJ zu sehen.