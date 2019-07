Tom Kaulitz: Das hier war sein irrer Junggesellenabschied

Sonntag, 14. Juli 2019 13:15 Uhr

Anfang dieser Woche bestätigte das „People“-Magazin, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz angeblich standesamtlich verheiratet seien. Und Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz hatte offensichtlich einen unvergesslichen Junggesellenabschied.

Am Freitag teilte Kaulitz‘ Zwillingsbruder Bill eine Instagram-Galerie mit Fotos von der wilden Party des Musikers in Las Vegas.

Auf den Schnappschüssen kann man den 29-jährigen Tokio-Hotel-Musiker dabei sehen, wie er unter anderem mit Freunden feiert, auf einem Dünenbuggy herumrast, Spaß in einem Privatjet hat und sogar mit Schauspieler, Rapper und Ex-Baskettballer Shaquille O’Neal posiert. Außerdem entspannte sich der Sänger mit seinen Jungs zwischendurch im Pool, bevor es dann offenbar weiter zum Paintball ging.

Drei Tage am Stück wurde gefeiert

„Ich habe meinem Bruder eine dreitägige Junggesellenparty in Vegas mit all seinen besten Freunden geschenkt“, schrieb Bill unter die Fotos. „Jets, Hubschrauber, Dünenbuggys, Nachtclubs, Paintball, Pools, Glücksspiel, Spitzengolf, Limousinen, kein Schlaf, zu viel Spaß… wie haben wir das bloß alles überstanden?!“, schrieb er. „Ich bin froh, dass wir es in einem Stück zurück geschafft haben.“ Ja, ganz schön dekadent das Ganze…

Bill beendete seinen Beitrag mit einem Hinweis auf die bevorstehende Hochzeit und schrieb: „Als nächstes die große Hochzeit. Ich kann es kaum erwarten.“ Interessant ist, dass von den Tokio-Hotel-Musikern Georg Listing und Gustav Schäfer nix zu sehen ist.

Tom Kaulitz machte seiner Heidi Ende letzten Jahres einen romantischen Antrag – seitdem herrscht ein ständiges Hochzeits-Wirrwarr, ob sie nun bereits verheiratet sind oder nicht. Sieht aber ganz danach aus…