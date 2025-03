Stars Tom Kaulitz: Er schwärmt von Liebesleben mit Heidi Klum

Bang Showbiz | 14.03.2025, 14:00 Uhr

Tom Kaulitz und Heidi Klum sind schon seit 2018 zusammen und seit 2019 verheiratet.

Flaute kehrt in ihrer Beziehung aber offensichtlich nicht ein. Das Paar beweist in den sozialen Medien und in Interviews immer wieder, wie sehr es einander nach wie vor liebt. Und ganz offensichtlich ist die Liebe zwischen ihnen auch in ganz privaten Bereichen noch immer genau so aufregend wie am Anfang.

Im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘, den Tom Kaulitz mit Bruder Bill macht, plauderte Tom jetzt aus dem Nähkästchen – oder besser aus dem Schlafzimmer. Dabei verrät er auch ganz offenherzig, dass er „die besten sexuellen Erfahrungen“ in seinem Leben mit seiner jetzigen Ehefrau gemacht habe. Und nicht nur das: „Auch über die Jahre hinweg – das wird immer besser.“

Aussagen, die Zwillingsbruder Bill wohl innerlich etwas neidisch machen, denn er selbst hat in der Liebe bisher wenig Glück gehabt. Zuletzt war er kurzzeitig mit Entertainer und Male-Model Marc Eggers zusammen, der aktuell an der RTL-Tanzshow ‚Let’s Dance‘ teilnimmt. Aber auch diese Beziehung war nur von kurzer Dauer und der Tokio Hotel-Frontmann ist aktuell wieder Single. One-Night-Stands und Co. erfüllen ihn allerdings nicht und oft fühlen sich seine Gegenüber durch seine Berühmtheit „unter Druck gesetzt“. Tom leidet mit seinem Bruder mit: „Ich beneide dich da gar nicht drum.“