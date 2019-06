Tom Kaulitz liebt Heidi Klum also schon seit 12 Jahren!

Mittwoch, 26. Juni 2019 21:40 Uhr

Seit Anfang 2018 sind Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) offiziell ein Paar. Doch nun zur Erinnerung: Der Musiker hatte bereits als kleiner Junge ein Auge auf seine jetzige Freundin geworfen!

Mit gerade mal 17 Jahren wurde Tom Kaulitz 2007 mit seiner Band Tokio Hotel bekannt. Eine ganze Teenie-Generation kreischender Mädchen stand damals neben Bruder Bill auch auf den Gitarristen der Band. Allerdings hatte der mittlerweile 29-jährige schon damals eine bestimmte Frau im Kopf: seine jetzige Liebe Heidi Klum!

In einer Ausgabe der Jugendzeitschrift “Bravo” von 2007 wurde nun eine Passage wiederentdeckt in der Tom Kaulitz seine Zuneigung zu dem Model zugeschrieben word. Da steht unter „Traumfrauen“: „Tom steht total auf Topmodel Heidi Klum“! Was für ein Motivationsschub für alle die momentan an ihren Träumen zweifeln! Toms Traum wurde wahr.

Zu dieser Zeit war Heidi Klum bereits 34 Jahre alt, dreifache Mutter und mit ihrem Ex-Mann Seal (56) verheiratet.

Tom Kaulitz war also weit entfernt von einer Romanze mit der seinerzeit für ihn unerreichbar scheinenden Dame.

Der bemerkenswerte Altersunterschied steht heute jedoch nicht mehr zwischen den beiden, genauso wenig wie Heidis Ex Seal. Im März 2018 wurden die beiden erstmals turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet. Die beiden lernten sich auf einer Party von Designer Michael Michalsky (52) kennen.