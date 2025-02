Sie feiern Hochzeitstag in Las Vegas Tom Kaulitz schießt heißes Foto von Heidi Klum in roten Dessous

Heidi Klum zeigt gerne viel Haut und ihre Kurven. Ehemann Tom Kaulitz hat damit offensichtlich kein Problem. (ae/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 14:48 Uhr

Einen ganz besonderen Schnappschuss von ihrem Las-Vegas-Trip hat Heidi Klum mit ihren mehr als zwölf Millionen Followern geteilt. Die vierfache Mutter zeigt sich darauf in roten Dessous am Hotelfenster. Fotografiert hat das sexy Foto ihr Ehemann Tom Kaulitz.

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) haben in Las Vegas ihren sechsten Hochzeitstag gefeiert. Dabei ging es nicht nur ausgelassen und romantisch zu, sondern offensichtlich auch ziemlich sexy. Das Model veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Foto, auf dem es in roten Dessous posiert. Als Fotografen markierte die 51-Jährige niemanden Geringeres als ihren Ehemann und dazu ein Smileygesicht mit Herzchen.

Video News

Nicht zu übersehen: Heidi Klum hat Glück in der Liebe

Auf dem freizügigen Schnappschuss posiert Heidi Klum in einem halbtransparenten BH, knappem Höschen und halterlosen Strümpfen an einem großen Fenster vor der Skyline der Glücksspiel-Metropole. Ihren sexy Look rundete sie mit einem Paar burgunderfarbener Stilettos ab.

Die vierfache Mutter und ihr Mann scheinen ihren Ausflug nach Las Vegas in vollen Zügen zu genießen. In den vergangenen Tagen hatte Klum bereits einige Einblicke gegeben. Darunter auch einen Clip, in dem sie in einem schwarzen Minikleid mit Cocktail durch den Flur ihres Hotels tänzelt. Ein anderes Video zeigt sie neben ihrem Mann bei musikalischer Unterhaltung in einem Casino-Resort. Darin streichelt der Gitarrist von Tokio Hotel mit seiner Hand an ihrem Bein entlang. Auch Bett-Kuscheleinheiten im berühmten Wynn Hotel postete die Model-Mama. Zudem zeigen weitere Aufnahmen das Paar Arm in Arm im Casino sowie stilecht vor einem Spielautomaten. "Danke, Universum, dass du Tom in mein Leben gebracht hast", schrieb sie am Samstag auf ihrem Instagram-Account.

Hochzeit am 22. Februar 2019

Das Paar heiratete am 22. Februar 2019 im kleinen Kreis. Rund sechs Monate später gaben sich die beiden noch einmal bei einer großen Feier auf einer Jacht vor Capri das Jawort. Klum postet in den sozialen Medien immer wieder intime Fotos und Videos der beiden und schwärmt in Interviews von ihrer Liebe.

Tom Kaulitz ist ihr dritter Ehemann. Der Gitarrist war zuvor einmal verheiratet, hat aber keine Kinder. Heidi Klum hingegen bekam mit Ex-Mann Seal (62) Henry (19), Johan (18) und Lou (15). Der Sänger adoptierte auch ihre älteste Tochter Leni (20), die aus einer Beziehung mit Flavio Briatore (74) stammt.