Stars Tom Kaulitz: Vor dieser Operation hat er große Angst

Tom Kaulitz (Tokio Hotel)- 02.10.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2025, 18:00 Uhr

Tom Kaulitz hat eine Operation bevorstehen, die ihm ziemliche Angst einjagt.

Der Tokio Hotel-Gitarrist scherzt in seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ regelmäßig mit Bruder Bill Kaulitz über seine schlechte Gesundheit und dass er sich trotz seiner 35 Jahre oft wie ein alter Mann fühle. In Anbetracht eines Eingriffs, der ihm jetzt bevorsteht, vergeht dem Musiker aber nun doch das Lachen.

„Ich möchte gar nicht im Detail sagen, was es genau ist, aber es ist eine schwere Zahn-OP“, erklärt Tom, der sich wegen der anstehenden Operation in New York aufhält, während Ehefrau Heidi Klum und Bruder Bill zu Hause in Los Angeles sind. Was bei der OP gemacht werden soll, verrät Tom nicht, legt allerdings offen, dass der Eingriff buchstäblich bis auf die Knochen gehen soll. Es scheinen also Zahnimplantate beplant zu sein, deren Heilungsprozess bekanntermaßen schmerzhaft und äußerst unangenehm sein kann. Deswegen überlegt Tom, das ganze unter Vollnarkose machen zu lassen, was seine Nerven allerdings kaum zu beruhigen scheint: „Ich habe da solche Angst vor, ich kann’s dir gar nicht sagen“, verrät der Star in dem Podcast, woraufhin sich Bruder Bill in typischer Geschwistermanier einen kleinen Scherz erlaubt: „Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut, du Armer! Soll ich dich danach im Rollstuhl abholen?“