Stars Tom Kaulitz: Wegen Heidi Klum kann er nicht ausschlafen

Heidi Klum and Tom Kaulitz - 2019 Vanity Fair - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 14:00 Uhr

Der Tokio Hotel-Star findet es stressig, wenn seine Frau morgens schon so viel Energie hat.

Tom Kaulitz klagt über die disziplinierte Morgenroutine seiner Frau Heidi Klum.

Der Tokio Hotel-Gitarrist ist seit fünf Jahren mit dem Model verheiratet. Obwohl das Paar immer noch verliebt wie am ersten Tag ist, gibt es eine Sache, die ihn an seiner Partnerin stört. Wie der 35-Jährige in seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ verrät, nervt ihn Heidis Tatendrang am frühen Morgen.

„Ich bin sehr früh aufgestanden, um sieben Uhr – aber von alleine“, berichtet er im Gespräch mit seinem Bruder und Podcast-Partner Bill Kaulitz. „Weil meine Frau wieder von alleine aufgewacht ist und schon angefangen hat, den Montag zu starten.“ Für Tom sei der Montagmorgen „der schlimmste Morgen von allen“.

Der Musiker fügt hinzu: „Wenn ich dann höre, dass Heidi schon wach ist und schon ihren Tag anfängt… Ich hatte nämlich meinen Wecker eigentlich auf 7.30 Uhr gestellt und geplant, noch ein paar Mal zu snoozen. Spätestens um acht Uhr wollte ich loslegen. Aber wenn ich dann höre, dass die Dusche schon an ist, die Kaffeemaschine an ist, sie rumläuft und die Hunde auch schon wach sind – dann fühlt man sich schlecht.“ Dann könne „man ja eigentlich nicht weiterschlafen“.

Auf Bills Frage, ob sich das Paar nicht gleichzeitig einen Wecker stelle, antwortet Tom: „Heidi stellt sich ja nie einen Wecker. Sie wacht immer von alleine auf.“ Gemeinsam liegen bleiben sei mit der GNTM-Chefin nur am Wochenende möglich.