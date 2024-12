Offene Worte in einem Interview Tom Parker Bowles: „Zwei Höllenjahre“ für Mutter Camilla und Charles

Camilla und ihr Sohn bei einer Veranstaltung im Juni 2024. (jom/spot)

SpotOn News | 07.12.2024, 17:18 Uhr

Tom Parker Bowles hat in einem Interview über die gesundheitlichen Probleme seiner Mutter Camilla und deren Ehemann König Charles gesprochen. Es seien "zwei höllische Jahre" für sie gewesen. Seine Mutter bezeichnete er jedoch als "zäh".

Königin Camilla (77) muss sich seit einigen Wochen mit den Nachwirkungen einer Lungenentzündung herumschlagen. Die Ehefrau von König Charles III. (76) hatte einige öffentliche Termine abgesagt, beim Staatsbankett für den Emir von Katar oder beim Empfang anlässlich des 50. Jubiläums der Organisation Women's Aid ging sie in den vergangenen Tagen jedoch tapfer wieder ihren Pflichten nach. Im Interview mit "The Daily Telegraph" hat ihr Sohn Tom Parker Bowles (49) nun über ihre Gesundheit gesprochen.

"Es waren zwei höllische Jahre für sie", erklärte er über die Königin und ihren Ehemann, der an Krebs erkrankte. "Je älter man wird, desto mehr wird man sich der Sterblichkeit bewusst, vor allem bei Krankheiten." Seine Mutter sei wieder zur Arbeit gegangen, "bevor sie es hätte tun sollen, aber es geht ihr gut. Sie ist zäh. Sie hasst es, dass sie den Remembrance Sunday verpasst hat. Das ist ein großer Tag für sie." Camilla konnte aufgrund ihrer Erkrankung nicht an den Veranstaltungen zum Remembrance Day im November teilnehmen.

Seine Mutter mache einfach immer weiter. "So war sie schon immer. Manchmal weiß man nicht, wo sie ist, und dann schaut man auf den Fernseher und sie ist in Irland. Daran hat sich nichts geändert, seit sie Königin wurde, außer dass sie jetzt Eure Majestät heißt und nicht mehr Eure Hoheit, und dass sie noch härter arbeitet."

Weihnachten mit der Familie

Die Weihnachtszeit wollen das Königspaar und der 49-Jährige, der aus Camillas vorangegangenen Ehe mit Andrew Parker Bowles (84) stammt, offenbar nun auch nach den schwierigen Monaten nutzen, um mit der Familie Zeit zu verbringen. "Meine Mutter sagte: 'Ich würde mich freuen, wenn du kommst, ich habe schon lange kein Weihnachten mehr mit dir gefeiert.'"

In den letzten 15 Jahren habe er im Haus seiner Ex-Frau Weihnachten mit seinen Kindern verbracht. "Ich bin in Jogginghose, gehe in den Pub, während das Rindfleisch gebraten wird, und versuche dann, meine Kinder dazu zu bringen, sich 'The Wild Geese' anzusehen. Ein Klassiker. Das wäre also dieses Mal etwas anders." Was an Weihnachten in Sandringham genau geplant sei, wisse er nicht genau. "Ich weiß, dass es Truthahn und einen Kirchenbesuch geben wird. Und ich muss einen Anzug und einen Smoking mitbringen."

Mit Charles pflegt Tom Parker Bowles ein gutes Verhältnis und die skandalträchtigen Schlagzeilen der 90er Jahre liegen hinter ihnen. Der Umgang der Medien und der Paparazzi mit seiner Mutter sei "schrecklich und barbarisch" gewesen. Auch er sei von Fotografen gejagt worden. "Es war der Höhepunkt der Boulevard-Ära. […] Meine Mutter wurde angeschrien, um eine Reaktion zu bekommen. Es wurde geschubst und gedrängelt. Man will seine Mutter beschützen. Zu zählen, wie viele Fotografen an den Toren standen, um zu sehen, wer uns beobachtete und fotografierte: Das war so normal wie Speck und Eier am Morgen."

Sicherlich auch durch diese Erfahrungen habe er "schon vor langer Zeit gelernt, meine fetten Finger nicht in die Welt von William und Harry zu stecken. Aber es war entsetzlich, was sie durchgemacht haben. Ich habe nur ein Milliardstel von dem erlebt, was sie durchmachen mussten, aber verdammt, ich kann es nachempfinden."