Film Tom Rhys Harries übernimmt Hauptrolle im DC-Horrorfilm ‚Clayface‘

Tom Rhys Harries - Avalon - 2024 - BAFTAs BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler mimt den Protagonisten in dem kommenden Horrorstreifen.

Tom Rhys Harries wird in ‚Clayface‘ die Hauptrolle spielen.

Der 32-jährige Schauspieler setzte sich gegen Konkurrenten wie ‚Sinners‘-Star Jack O’Connell, Tom Blyth (‚Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes‘) und George MacKay (‚1917‘) durch und erhielt die Hauptrolle in DCs kommendem Horrorfilm.

Regisseur James Watkins, bekannt für ‚Speak No Evil‘, wurde verpflichtet, das Projekt zu leiten. Der Film soll noch dieses Jahr im Warner Bros. Leavesden Studio in Großbritannien gedreht werden. Die Veröffentlichung ist für September 2026 geplant.

Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wird ‚Clayface‘ ein „reduzierter Film“ mit einem Budget von rund 40 Millionen Dollar. Die Handlung folgt Berichten zufolge einem B-Movie-Schauspieler, der nach einer Injektion mit einer geheimnisvollen Substanz zu einem wandelnden Klumpen aus Ton wird. Watkins arbeitet nach einem Drehbuch von ‚Doctor Sleeps Erwachen‘-Regisseur Mike Flanagan. Produziert wird der Film von ‚The Batman‘-Filmemacher Matt Reeves, Lynn Harris sowie den DC-Co-Chefs James Gunn und Peter Safran.

Der nächste DC-Film wird Gunns ‚Superman‘ sein, der am 8. Juli 2025 in die Kinos kommt. Der Blockbuster mit David Corenswet, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan und Nathan Fillion folgt einem jungen Clark Kent, der mit seiner Doppelidentität kämpft, während er zum Beschützer der Erde gegen eine mächtige außerirdische Bedrohung wird. Während die Menschheit seinen Nutzen als Retter infrage stellt, muss Superman beweisen, dass Hoffnung seine größte Stärke ist.

Gunn hatte zuvor angekündigt, dass Corenswets Superman die Zuschauer „umhauen“ werde. Bei der ‚New York Comic Con‘ im Oktober schwärmte der ‚Guardians of the Galaxy‘-Regisseur: „Ich glaube, niemand versteht wirklich die Tiefe seines Talents – sowohl dramatisch als auch komödiantisch. Er ist wahrscheinlich der beste physische Action-Star, mit dem ich je gearbeitet habe.“