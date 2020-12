Tom Selleck gibt bei 200 Dollar noch 2000 Dollar Trinkgeld

24.12.2020 12:30 Uhr

Tom Selleck hat in einem Restaurant in New York zu einer Rechnung von rund 205 Dollar ein Trinkgeld in Höhe von 2020 Dollar springen lassen. Passend zu einem turbulenten Jahr.

Bei Hollywoodstar Tom Selleck (75) sitzt das Geld offensichtlich etwas lockerer. Im Rahmen der Trinkgeld-Challenge hat der Schauspieler in einem New Yorker Restaurant rund 2020 Dollar springen lassen. Die eigentliche Rechnung betrug dagegen “nur“ läppische 205 Dollar.

Anstatt sich die großzügige Aktion auf die Fahne zu schreiben und damit in der Öffentlichkeit zu prahlen, behielt Selleck die Sache aber für sich. Auf Social Media ist der 75-Jährige ja ohnehin nicht zu finden. Stattdessen war es nun sein Kollege Donnie Wahlberg, der auf Twitter die Rechnung sowie einen handgeschriebenen Brief Sellecks gepostet hat, auf dem stand: „Ich nehme die Trinkgeld-Challenge meines Freundes Donnie Wahlberg an, in ehrlicher Hoffnung auf ein besseres 2020.“

I found out that my TV Dad #TomSelleck has generously accepted the #2020TipChallenge at Elios Upper East Side!

Love ya dad. ??

I didn’t start it but I’m proud to be part of it. To those who gave even the smallest extra amount this year — THANK YOU.#spreadloveandlovewillspread pic.twitter.com/1NcEswVbsO

— Donnie Wahlberg (@DonnieWahlberg) December 24, 2020