Tom Selleck gibt Restaurantmitarbeitern 2.020 Dollar Trinkgeld

24.12.2020 17:00 Uhr

Tom Sellecks Kollege Donnie Wahlberg ging bereits im Januar mit gutem Beispiel voran. Nun gab auch er ein ordentliches Sümmchen Trinkgeld.

Der Trend begann bereits Anfang des Jahres. Nachdem eine Bedienung im Januar in einem Restaurant in Michigan ein Trinkgeld von 2.020 US-Dollar erhielt, setzte Sänger und Schauspieler Donnie Wahlberg (51) die Aktion in Illinois und Massachusetts fort. Nun folgte sein „Blue Bloods – Crime Scene New York“-Kollege Tom Selleck (75, „Magnum“) Wahlbergs gutem Beispiel und hinterließ in New York City ebenfalls dieselbe beachtliche Summe – ohne jemandem davon zu erzählen.

„Ich nehme die ‚Tip Challenge‘ meines Freundes Donnie Wahlberg in der ehrlichen Hoffnung auf ein besseres 2020 an“, stand auf einem Notizzettel geschrieben, den Selleck seiner Rechnung beilegte und den Wahlberg am Mittwochabend (23. Dezember) mit seinen Twitter-Followern teilte. Geschehen war das Ganze bereits im November im Restaurant Elio’s an der Upper East Side des Big Apple, wie „People“ von dem New-Kids-on-the-Block-Sänger erfuhr: „Tom hat es mir gegenüber nie erwähnt.“

I found out that my TV Dad #TomSelleck has generously accepted the #2020TipChallenge at Elios Upper East Side!

Love ya dad. ??

I didn’t start it but I’m proud to be part of it. To those who gave even the smallest extra amount this year — THANK YOU.#spreadloveandlovewillspread pic.twitter.com/1NcEswVbsO

— Donnie Wahlberg (@DonnieWahlberg) December 24, 2020