Tomb-Raider-Star Simon Yam bei Ladeneröffnung mit Messer angegriffen

Sonntag, 21. Juli 2019 20:36 Uhr

Vor den Augen seiner Fans wurde der chinesische Schauspieler Simon Yam (64) am Samstag bei einer Ladeneröffnung mit einem Messer attackiert.

Das schreckliche Unglück ereilte sich am Samstag in der chinesischen Millionen-Metropole Zhongshan. Der berühmte Schauspieler Simon Yam, der seit über vierzig Jahren vor allen in Hong-Kong-Filmen mitspielt, wohnte einer Ladeneröffnung bei. Als Yam auf der kleinen Bühne stand, stürmte plötzlich ein Mann auf ihn zu, zog ein Messer und stach damit auf ihn ein. Der 64-Jährige reagierte zwar schnell, aber nicht schnell genug. Der Angreifer traf ihn an den Armen und am Bauch.

Nicht nur wegen der etlichen Zeugen weiß man so genau wie die Tat vonstatten ging, sondern auch, weil es Handyaufnahmen davon gibt, die u.a. auf Weibo, dem chinesischem Äquivalent zu Twitter, derzeit kursieren.

Not-Operation im Krankenhaus

Wie sein Management der Zeitung „South China Morning Post“ mitteilte, war der Schauspieler direkt nach dem Angriff noch bei vollem Bewusstsein und sogar fähig zu sprechen. In Windeseile wurde er in das nächste Krankenhaus gebracht, wo er schnell operiert werden musste, sein Zustand aber zu keinem Zeitpunkt als in Lebensgefahr eingestuft wurde.

Sein Angreifer konnte nach Angaben der chinesischen Polizei glücklicherweise noch vor Ort von den Sicherheitskräften gefasst werden.

Man kann nur hoffen, dass sich der Schauspieler bald von seinen Verletzungen erholen wird.

Bekannt durch Tomb Raider

Hierzulande kennen wahrscheinlich nur Freunde von Hong-Kong-Filmen den chinesischen Star. Seinen ersten großen Erfolg auf den internationalen Leinwänden hat er 2003 mit seiner Rolle als Chen Lo, den Kopf eines chinesischen Verbrechersyndikats, im zweiten Teil von „Tomb Raider“ mit Angelina Jolie (44) als Computerspiel-Heldin Lara Croft in der Hauptrolle.