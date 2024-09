Im Alter von 84 Jahren Tommy Cash: Jüngerer Bruder von Johnny Cash ist gestorben

Tommy Cash wurde 84 Jahre alt. (dr/spot)

SpotOn News | 15.09.2024, 13:39 Uhr

Der bekannte Country-Sänger Tommy Cash ist tot. Der jüngere Bruder von Musiklegende Johnny Cash wurde 84 Jahre alt. Zwar blieb ihm eine große internationale Karriere verwehrt, in den USA war Tommy Cash jedoch regelmäßig in den Charts und hatte in den 60er-Jahren einen Megahit.

Er war international weniger bekannt als sein großer Bruder Johnny Cash (1932-2003), in der US-amerikanischen Country-Szene aber alles andere als ein Unbekannter: Der Musiker Tommy Cash ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das gab das Johnny-Cash-Museum in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee via Instagram bekannt. Der Geschäftsführer und Gründer des Museums Bill Miller schrieb dazu, dass man einen "sehr, sehr lieben Freund" verloren habe. Tommy Cash sei ein sehr geliebtes Mitglied der Großfamilie Cash gewesen und ein hoch angesehenes Mitglied der Musikindustrie. Die Todesursache wurde nicht genannt.

Video News

Tommy Cash wurde 1940 in Dyess im Bundesstaat Arkansas geboren, rund acht Jahre nach seinem berühmten Bruder. Er und Johnny waren zwei von insgesamt sieben Geschwistern. Mit 18 Jahren trat er in die US-Army ein und war unter anderem auch in Frankfurt am Main stationiert, wo er beim Soldaten-Sender AFN eine Radioshow moderierte. Ab Mitte der 1960er-Jahre trat er als Musiker in Erscheinung und konnte mehrfach Spitzenplatzierungen in den US-Charts einheimsen.

Das letzte Tommy-Cash-Album erschien im Jahr 2008

Sein bekanntester Song ist "Six White Horses" aus dem Jahr 1969, das die tödlichen Attentate auf John F. Kennedy (1917-1963), Robert F. Kennedy (1925-1968) und Martin Luther King (1929-1968) thematisierte. Das letzte Album "Fade to Black" veröffentliche Tommy Cash im Jahr 2008, die letzte Single "Ramblin' Kind" im Jahr 2009.