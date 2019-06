Toni Braxton: 24-jährige Nichte starb an Überdosis

Donnerstag, 27. Juni 2019 21:48 Uhr

Toni Braxtons Nichte starb an einer Überdosis Heroin und einer Fentanyl-Vergiftung. Lauren Braxton starb im April im Alter von 24 Jahren, was der 51-jährigen Sängerin das Herz brach und der Arzt in Maryland enthüllte ‚E! News‘ zwar die Ergebnisse der Autopsie, aber die wirkliche Ursache ist immer noch unbekannt.

Lauren, die Tochter von Tonis jüngerem Bruder Michael Conrad Braxton Jr., soll im April von Sanitätern reglos aufgefunden worden sein und wurde kurz danach für tot erklärt.

Toni teilte zu der Zeit auf Instagram: „R.I.P an meine großartige Nichte Lauren ‚Lo Lo‘ Braxton … Ich kann es immer noch nicht glauben und mein Herz ist gebrochen…Ich liebe dich… Für immer Tante ‚Te Te.'“ Laurens andere Tanten Trina und Traci Braxton nahmen auch Abschied von ihr. Trina schrieb: „Gott hat mir noch einen Engel geschickt! Ruhe in Frieden, Lauren ‚LoLo‘ Braxton“ Traci sagte: „LoLo war mehr als nur meine Nichte, sie war meine Tochter und ihr Tod brach mir, meinem Sohn und Ehemann das Herz.”

Quelle: instagram.com

Tante kam nicht zur Beerdigung

Laurens Tante Tamar Braxton gab vor kurzem bekannt, dass sie keine Kraft hatte, um zu ihrer Beerdigung zu gehen, weil sie von dem Tod ihrer Nichte immer noch sehr aufgelöst war. Sie enthüllte: „Ich bin untergetaucht, weil ich derzeit einfach nichts über meine Nichte posten möchte. Ich kann es einfach nicht tun. Aber ich danke allen für ihre Anteilnahme.“