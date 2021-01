24.01.2021 16:22 Uhr

Toni Garrn begeistert ihre Fans im Bernie-Sanders-Look

Senator Bernie Sanders wurde mit seinen Strickfäustlingen bei Joe Bidens Amtseinführung zum Internet-Hype. Nun hat auch Model Toni Garrn ihm im waschechten Sanders-Look Tribut gezollt.

Während sich andere Gäste schick machten, setzte Senator Bernie Sanders (79) auf Zweckmäßigkeit: Passend zum Wetter erschien er mit olivefarbenem Parker und Strickfäustlingen zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden (78) am Mittwoch vor dem Kapitol in Washington, D.C. Ein Bild von Sanders wurde anschließend zum Meme und zahlreiche Stars wie Sarah Jessica Parker (55, „Sex and the City“) nutzten es, um den Senator in ein neues Setting zu setzen. Model Toni Garrn (28) ging jetzt noch einen Schritt weiter. Sie stellte den Look komplett nach.

Auf Instagram postete sie ein Bild, auf dem sie mit Brille, Mundschutz, Parker und Strickfäustlingen sitzend vor einer Statute posiert und damit Sanders‘ Look sehr nahekommt. „Bestimmt der einfachste Trend, dem ich je folgen musste“, schrieb das Model dazu. Neben vielen Kommentaren von Fans mit lachenden Emojis und Komplimenten für das Outfit, hat sich auch Garrns Ehemann Alex Pettyfer (30) eine Bemerkung nicht verkneifen können: „Ich habe mich schon gewundert, wo meine Jacke und meine Handschuhe sind! Und das ist auch noch meine Lieblingsbrille.“

Seine Ehefrau antwortete ihm prompt: „Das sind meine Alpaka-Handschuhe, die ich gerade erst gekauft habe. Bringe die modischen Fakten nicht durcheinander.“ In einer Instagram Story zeigte Garrn dann noch, dass sie nicht nur an der Statue, sondern auch auf Steinen im Park mit ihrem ikonischen Look Platz genommen hatte.

(jom/spot)