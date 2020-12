16.12.2020 10:41 Uhr

Toni Garrn bei Thomas Gottschalk: „Jetzt bin ich jeden Tag zu Hause und koche“

Thomas Gottschalk präsentiert seine neue Show zum „ausgefallenen Jahr“: „2020 – Gottschalk holt’s nach“. Hier holt er einen Teil von dem nach, was in diesem Jahr nicht stattfinden konnte. Dabei unterstützen ihn viele prominente Gäste.

2020 – ein Jahr, das so viel versprochen, aber so wenig gehalten hat: Kulturveranstaltungen, Sportwettkämpfe, Hochzeiten und vieles mehr – so viel war geplant und so viel wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

In seiner Show zum „ausgefallenen Jahr“ holt Thomas Gottschalk einen Teil von dem nach, was in diesem Jahr nicht stattfinden konnte. Dazu begrüßt der Showmaster prominente und nicht prominente Menschen, die interessante und emotionale Geschichten von ihren persönlichen Ausfällen und Absagen 2020 zu erzählen haben. Und gibt ihnen die Möglichkeit, die ausgefallenen Events, Shows und Sportveranstaltungen im Studio nachzuholen.

Toni Garrn über ihre Zeit in der Pandemie

Zu den Gästen der Show gehört auch das Hamburger Model Toni Garrn. Die 28-Jährige offenbarte im Gespräch mit Thomas Gottschalk auch positive Erfahrungen, die sie in der Pandemie kennengelernt hat und plaudert über private Wünsche. So gestand sie auch: „Jetzt bin ich jeden Tag zu Hause, mache drei Mahlzeiten – und koche!“ Mehr dazu unten im Video)

In der TV-Show wird es weitere Überraschungen mit nationalen und internationalen Stars geben, darunter Lang Lang, Toni Garrn, Robbie Williams, Peter Maffay und Alexander Klaws. Zu sehen ist die Show „2020 – Gottschalk holt’s nach“ am 21. Dezember ab 20:15 Uhr im Ersten.

Gottschalk entdeckt die Wanderlust

„Ich bin ein Typ, der die Dinge versucht zu richten“, sagt Thomas Gottschalk über die Show. „Ich versuche es jetzt sozusagen in letzter Minute, bevor das Jahr zu Ende geht, doch noch ein bisschen hinzubiegen.“ Er helfe Menschen, die ihre Pläne 2020 nicht umsetzen konnten, diese in seiner Show zu realisieren und nachzuholen. Geboten werde Fernsehunterhaltung für die ganze Familie.

Nicht nur seine Gäste, sondern auch Thomas Gottschalk selbst musste aufgrund der Pandemie umdisponieren: „Ich bin ein Mensch, der die Dinge so nimmt, wie sie kommen. Und ich habe mir nichts vorgenommen, was ich dann hinterher bereut hätte, weil es nicht stattgefunden hat. Natürlich bin ich ein Mensch, der gewohnt ist, viel zu reisen. Da hat sich einiges getan, weil das einfach nicht ging. Ich bin ein relativ unruhiger Geist und dauernd unterwegs von A nach B. Diesmal habe ich eben versucht, die Sache zu Hause auszusitzen. Ich war sehr viel zu Hause und muss auch zugeben: Ich habe in diesem Jahr viele Dinge entdeckt, die ich vorher nicht so sehr geschätzt habe. Zum Beispiel Wanderungen durch deutsche Wälder.“