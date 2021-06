Toni Garrn: Potsdamer Bootsausflug mit Giga-Babybauch

Toni Garrn zeigt ihren Giga-Babybauch

10.06.2021 11:00 Uhr

Die Hamburger Modelschönheit ist derzeit hochschwanger mit ihrem ersten Kind. Wie kugelrund ihr Babybauch inzwischen schon ist, zeigt sie nun auf Instagram.

Bootsausflug in Potsdam

Dort postete die 28-Jährige einige Bildern, die sie beim Bootsausflug in Potsdam mit ihrem Ehemann Alex Pettyfer zeigen. „Wir warten semigeduldig auf dich“, betitelte Toni den Post und fügte den Hashtag #dieletztenpaartage hinzu. Auf einem weiteren Foto strahlen die zukünftigen Eltern in die Kamera. Ihr Liebster reagierte mit einer Reihe von Herz-Emojis auf Tonis Beitrag.

Auch die Fans freuen sich mit dem Paar. „Kann nicht mehr lange dauern! Genießt noch die Ruhe“, riet ein Fan der Laufsteg-Beauty. Ein weiterer User schwärmte: „Das meisterwartete Baby 2021.“

Schwangerschaft im März verkündet

Ihre Schwangerschaft hatte die gebürtige Hamburgerin im März bekanntgegeben. „Für mich bedeutet es nun, dass mein Leben sich für immer verändern wird“, sagte sie damals in einem Video im Rahmen ihres ‚Vogue‘-Fotoshootings. 2021 sei aufgrund der Corona-Pandemie der ideale Zeitpunkt, um ein Baby zu bekommen. „Weil alles schon so viel langsamer geworden ist und mein Körper und mein Gehirn endlich die Geduld und die Zeit haben, voll und ganz präsent zu sein, um Mama zu werden. Darauf freue ich mich so sehr!“, schwärmte die werdende Mama glücklich. (Bang)