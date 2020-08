27.08.2020 16:24 Uhr

Toni Garrn und Alex Pettyfer: Pikante Schattenspiele im Urlaub

Alex Pettyfer und Toni Garrn beweisen Humor. Im Urlaub hat sich der Schauspieler zu einem zweideutigen Schattenspiel mit seiner Verlobten hinreißen lassen.

Model Toni Garrn (28) genießt mit ihrem Verlobten, dem britischen Schauspieler Alex Pettyfer (30, „Beastly“), einen Urlaub in Griechenland. Einzigartige Sonnenuntergänge, gutes Essen und jede Menge Spaß inklusive. Ein schlechtes Gewissen scheint Pettyfer dennoch zu haben. Er erlaubte sich mit dem deutschen Model einen Spaß und postete bei Instagram ein Video, für das ihn die 28-Jährige sicher „hassen wird“, wie er dazu schrieb.

Das Pikante: Pettyfer nutzte das Licht der untergehenden Sonne, um ein trügerisches Schattenbild ihrer beiden Körper an einer Häuserwand einzufangen. Er im Stehen, sie vor ihm in der Hocke mit vermeintlichem Griff um sein Geschlechtsteil. „Dieser Post wird nicht lange online sein“, vermutete der Schauspieler aufgrund der Zweideutigkeit des Videos selbst. Schließlich löste er die Situation mit einem Schwenk des Smartphones auf Garrn auf: Das Model hatte lediglich einen Schluck aus seiner Wasserflasche genommen – in unglücklicher Pose.

Quelle: instagram.com

(cos/spot)