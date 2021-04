„Tonis Welt“: Alles über die Hauptdarsteller Ivo Kortlang und Armin Rhode

14.04.2021 18:16 Uhr

Was für ein Glück! Ivo Kortlang und Armin Rohde sind die Stars in dem neuen Serien-Spin-Off zu „Der Club der roten Bänder“ zu sehen.

„Tonis Welt“ ist ein Spin-Off zu der ungemein erfolgreichen Serie „Der Club der roten Bänder“, die 2015 – 2017 in drei Staffeln auf Vox lief. Die Serie hat Zugkraft – gerade erst lief der Spielfilm zur Serie mit dem gleichen Titel im linearen TV. Darin taucht auch Qualitätsschauspieler Jürgen Vogel auf. Das zieht auch andere Zuschauer vor den Schirm, nicht nur das „junge Gemüse“.

In dem Ableger „Tonis Welt“, der ab 14. April bei Vox gezeigt wird, dreht sich alles um Toni (Ivo Kortlang), der von Staffel 1 an dabei ist und jetzt richtig viel Raum für seine ganz eigene Geschichte bekommt. Und wie der Titel schon sagt geht es um Toni, aber nicht nur. Kritiker haben bislang nur Lob übrig.

Toni lässt kein Fettnäpfchen aus

Der Serienhit „Der Club der roten Bänder“ zieht mit dem Spin Off „Tonis Welt“ weitere Kreise und wird so immer attraktiver auch für gestandene Schauspieler.

Ohne Kohle und auch keinen Plan – sind das nicht immer die besten Voraussetzungen für ein Abenteuer? Die achtteilige VOX-Serie „Tonis Welt“ setzt andere Schwerpunkte als das in „Der Club der roten Bänder“ der Fall war. Im Mittelpunkt der Serie standen immer das Krankenhaus, die Krankheiten und der Tod und wie als blutjunger Mensch trotzdem gelebt wird. Jetzt geht’s um Tino, der kein Fettnäpfchen auslässt.

Darum geht’s in „Tonis Welt“

In „Tonis Welt“ wird dieser Pfad verlassen und dreht sich um das junge Pärchen Toni und Valerie. Ivo Kortlang („Von Jetzt an kein Zurück“) ist Toni, der Asperger-Autist und Amber Bongard („Ostwind“) spielt Valerie, die das Tourette-Syndrom hat. Die Lovebirds werden sehr geprüft, als sie sich in Omas geerbten Haus ein Nest bauen wollen, denn das bedeutet erstens Umzug und das auch noch aufs Dorf. Jetzt kommt ein fettes Zweitens.

Toni hat einen Job und sein Chef ist der Arzt Dr. Alfred Schmieta und wird gespielt von dem herrlichen Armin Rohde. Man muss als „Tonis Welt“-Zuschauer keine Kenntnisse von „Der Club der roten Bänder“ haben, um mitzubekommen, was zwischen dem Griesgram von Chef und dem Asperger-Autisten so abläuft.

„Das Wichtige, das unsere Serie zeigen kann, ist einfach, dass jeder Mensch die gleichen Bedürfnisse hat – in der Partnerschaft und in der Liebe. Wenn wir das zeigen können und der Zuschauer das sehen kann, dann haben wir einen guten Job gemacht“, so Ivo Kortlang gegenüber Vox.

Ob der Grimme-Preisträger Armin Rohde da wohl zustimmen kann? Wer sind die zwei sehr unterschiedlichen Hauptcharaktere eigentlich?

Das ist Amin Rohde

Armin Rohde ist ein Garant für gute Filme. Er steht für starke Stories im Fernsehen und Kino, das muss hier mal in aller Deutlichkeit gesagt werden. Wer Glück hatte, durfte ihn auch schon auf der Bühne erleben. Er hat in allem eine unglaubliche Präsenz. Seit 2003 ermittelt Armin Rohde als Erich Erichsen in „Nachtschicht“. Die Krimi-Serie in loser Folge ist extrem beliebt, auch bei Leuten, die gar nicht so auf Krimis abfahren. Das liegt wohl auch am Cast. Im aktuellen 17. „Nachtschicht“-Spielfilm „Blut und Eisen“ hat das Team gerade gewechselt, aber einer hält den Staffelstab hoch und Surprise-Surprise: es ist Armin Rohde.

Eine federleichte Wuchtbrumme

Er kann als Schauspieler irgendwie alles, er ist immer glaubwürdig. Die Spannbreite reicht von wuchtig und frech bis zart und komisch. Beispiel gefällig? In Sönke Wortmanns „Kleine Haie“ taucht er in einer Nebenrolle auf. Seine Figur heißt Bierchen. Hat Herr Rohde zugegriffen, was sonst. Bevor Sönke Wortmann so schnarchlangweilig wurde, hat er in „Kleine Haie“ mit Jürgen Vogel, Kai Wiesinger und Meret Becker einen wunderbar witzigen Film mit Tiefgang hingezaubert. Unvergessen sein Auftritt in „Der bewegte Mann“ (1994) als Zeitgenosse Horst alias Metzger aus der schwulen Lederszene und Lover von Joachim Król…

Großartig in „Das Sams“

Zu den empfehlenswerten Filmen mit Armin Rohde gehören „Räuber Hotzenplotz“ (2006) und die Sams-Triologie. Rohde ist dort in allen drei Verfilmungen Anton Mon, der beste Freund von Herrn Taschenbier (Ulrich Noethen). 2001 „Das Sams“, 2003 „Das Sams in Gefahr“ und 2012 „Sams im Glück“ – besonders der 1. ist sehr gelungen. Wie Herr Mon mit seinem Papagei auf seinem Bonanza-Rad unterwegs ist, natürlich mit Badekappe – mit was denn sonst – ist zum piepen! Ein Traumpaar bildet er zusammen mit Eva Mattes als Frau Rotkohl und es gibt die allerschönsten Liebesszenen mit einem sehr großen Würstchenberg auf einem riesigen Tisch, den natürlich das freche Sams verursacht hat.

Armin Rohde ist in einem Moment gemütlich und schaltet blitzschnell auf kalt und schneidig – da muss Shootingstar Ivo Kortlang erst hinkommen.

Das ist Ivo Kortlang

Rohde ist Jahrgang 1955, unser Jungstar aus „Tonis Welt“ wurde erst 1994 in Weimar geboren. Der 1,70 m kleine Thüringer hatte 2019 als Karl eine Nebenrolle in der 2. Staffel „Das Boot“. In der ZDF-Produktion „Fritzi -der Himmel muss warten“ spielte Ivo die Figur Leon. Unbedingt sollte „Von Jetzt an kein Zurück“ (2014) erwähnt werden.

Der Durchbruch kam für Ivo dann mit dem Start „Der Club der roten Bänder“. Das Kortlang jetzt mit einem der ganz Großen im Filmbusiness gearbeitet hat, ist sicher nicht von Nachteil für die Karriere. Wir behalten ihn gut im Auge.

Die Folgen „Tonis Welt“ werden ab dem 7. April jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf TVNOW abrufbar sein. VOXup zeigt ab dem 10. April um 16:30 Uhr außerdem nochmal alle drei Staffeln der VOX-Drama-Hit „Club der roten Bänder“ – mit jeweils vier Folgen am Stück. (Kinotante Katrin)