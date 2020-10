Tony Lewis: Sänger und Bassist von The Outfield ist gestorben

21.10.2020 16:58 Uhr

Tony Lewis, Sänger und Bassist der britischen Band The Outfield, ist tot. Der Musiker verstarb "unerwartet" im Alter von 62 Jahren.

Tony Lewis, Sänger und Bassist der britischen Pop-Rock-Band The Outfield, ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Das teilte ein Sprecher der Band via Twitter mit. Sein Tod sei „unerwartet“ gewesen. Wie „The Hollywood Reporter“ berichtet, starb der Musiker bereits am Montag (19. Oktober) in der Nähe von London. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Lewis habe mit „seiner Liebe, seiner Art und seiner Musik“ viele Leben berührt, heißt es auf Twitter weiter. „Er liebte seine Fans und genoss es jedes Mal, wenn er die Gelegenheit hatte, sie zu treffen.“

It is with great sadness and sorrow to announce that Tony Lewis has unexpectedly passed away. He was a beautiful soul who touched so many lives with his love, his spirit, and his music. He loved his fans dearly and enjoyed every opportunity he had when meeting all of you.-Team TL pic.twitter.com/Wiif4Ldt8v

— Tony Lewis from The Outfield (@TonyLewisMusic) October 20, 2020