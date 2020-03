Top 10 Stars mit deutschen Wurzeln

In dieser Liste sind zehn Promis aufgeführt, die entweder in Deutschland geboren sind oder deutsche Verwandte haben. Dabei haben wir uns nur auf den engeren Verwandtenkreis bezogen (Eltern oder Großeltern). Der ein oder andere mag überrascht sein, da die Stars international sehr erfolgreich sind und deutsche Wurzeln unerwartet sind.

Leonardo DiCaprio

Die Mutter von Leonardo DiCaprio (45), die den Namen Irmelin Indenbirken-DiCaprio trägt, kommt aus Nordrhein-Westfalen und ist in den 50er Jahren in die USA übergesiedelt. Der Vater des „Revenant“-Schauspielers,George, hat deutsche und italienische Wurzeln.

Sandra Bullock

Sandra Bullock (55) hat ebenfalls deutsche Vorfahren. Ihre Mutter ist die Opernsängerin Helga Meyer (1942-2000). Die „Speed“-Schauspielerin verbrachte ihre ersten 12 Jahre in Nürnberg, weil ihre Mutter dort angestellt war und spricht bis heute Deutsch.

Angelina Jolie

Angelina Jolie (44) hat väterliche und mütterliche Verbindungen nach Deutschland. Ihr Vater (und Schauspieler) Jon Voight ist Deutschamerikaner, dessen Großeltern deutsch waren, während ihre Mutter Marcheline Bertrand (1950-2007) ebenfalls deutschstämmige Vorfahren hatte.

Michael Fassbender

Michael Fassbender (42) wurde in Heidelberg geboren, hat einen deutschen Vater und verbrachte die ersten zwei Lebensjahre in Deutschland bevor er ins irische Killarney zog. Deutsch hat er seitdem etwas verlernt.

Charlize Theron

Charlize Theron ist eine der berühmtesten südafrikanischen Schauspielerinnen und ist dennoch mit Deutschland verbunden. Die „Bombshell“-Darstellerin hat eine deutsche Mutter Gerda Jacoba Aletta Maritz. Ihre Mutter war es auch, die den alkoholkranken Vater erschoss als Charlize 15 war.

Bruce Willis

Bruce Willis (64) ist in Isar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) geboren und hat eine deutsche Mutter namens Marlene, die dort den amerikanischen Soldaten David kennenlernte. Zwei Jahre nach Bruce’s Geburt siedelte die Familie in die USA über.

Zedd

Zedd (30) ist ein russisch-deutscher Musikproduzent, dessen Familie 1992 aus der Sowjetunion nach Deutschland auswanderte. Ab da an wuchs der „Clarity“-Komponist in Kaiserslautern auf. Der Grammy-Gewinner lebt heute in den Hollywood Hills in den USA.

Felix Jaehn

Felix Jaehn (25) ist ein erfolgreicher, deutscher DJ, der in Hamburg geboren wurde und in Boltenhagen an der Ostseeküste aufwuchs. Seine berühmtesten Hits sind „Ain’t Nobody“, „Hot2Touch“ und „Love on Myself“.

Martin Lawrence

Martin Lawrence (54) ist in Frankfurt Am Main geboren, da sein Vater dort als US-Soldat stationiert war. Deutsch spricht er leider nicht mehr, da der „Bad Boys“-Star mit sieben Jahren in die USA übersiedelte. Wie sehr er das Gefühl für die Sprache verloren hat sieht man im folgenden Clip mit Will Smith.

Dominic Monaghan

Dominic Monaghan (43) ist in West-Berlin geboren, lebte dann noch in Düsseldorf-Lohausen, Stuttgart und Münster. Mit elf Jahren zog die Familie wieder nach Manchester, England, wobei der „Herr der Ringe“ Schauspieler seine Deutschkenntnisse beibehalten hat.