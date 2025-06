Film ‚Top Gun: Maverick‘-Regisseur Joseph Kosinski: Spannende Informationen zur Fortsetzung

Bang Showbiz | 26.06.2025, 14:00 Uhr

‚Top Gun: Maverick‘-Regisseur Joseph Kosinski hat verraten, dass die Fortsetzung „viel größer“ sein wird als der Film von 2022.

Der 51-jährige Filmemacher wird für den kommenden Action-Blockbuster zurückkehren und die Geschichte des von Tom Cruise gespielten Pete „Maverick“ Mitchell fortsetzen und Kosinski hat nun verraten, dass der ‚Top Gun: Maverick‘-Nachfolger den titelgebenden Kampfpiloten in einer „wirklich existenziellen Krise“ sehen wird.

Im Gespräch mit ‚GQ‘ sagte der ‚F1‘-Regisseur: „Ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, nicht nur in Bezug auf den Umfang dessen, was wir vorschlagen, sondern auch auf die Idee der Geschichte, die wir erzählen wollen. Wir denken viel größer als … Es ist eine wirklich existenzielle Krise, die Maverick in diesem Film hat, und sie ist viel größer als er selbst. […] Es ist eine existenzielle Frage, mit der sich Maverick auseinandersetzen muss, und ich denke, dass sich Maverick als Film im Vergleich zu dem, worüber wir hier sprechen, klein fühlen würde.“

Am Ende von ‚Top Gun: Maverick‘ gibt der Marinekapitän die Fackel an die nächste Generation von Piloten wie Bradley „Rooster“ Bradshaw (Miles Teller), Jake „Hangmanv Seresin (Glen Powell) und Robert „Bob“ Floyd (Lewis Pullman) weiter, obwohl Kosinski verriet, dass es noch mehr über Cruises Charakter zu erzählen gäbe. Der Regisseur sagte: „Ja, es gibt noch mehr Geschichte für ihn zu erzählen. Es gibt eine letzte Fahrt. Daran arbeiten wir gerade.“